Полная хроника пожара на крыше дома на улице Коминтерна в Мурманске

Причины возгорания устанавливаются специалистами МЧС, сроки проведения расследования неизвестны. Фото: Антон ЗАБИРОВ

ЧП в городе

25 августа, в 19.50 на пульт Главного управления МЧС России Мурманской области поступила информация о пожаре на крыше жилого дома в Мурманске на улице Коминтерна, 15. Это один из старейших домов областного центра. Как установили пожарные, огонь занялся на кровле дома, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Для тушения пожара выехали 32 человека и 10 единиц техники, от МЧС - 24 человека и 7 единиц техники. В 19.52 был подтвержден ранг пожара 1-БИС. В 20.29 пожар был локализован, открытое горение ликвидировали, дан отбой ранга пожара 1-БИС. В процессе из дома эвакуировали 100 человек. Пострадавших и погибших нет.

По фотографиям из соцсетей видно, что затрудняла работу пожарных захламленная ремонтными материалами узкая придомовая территория, к тому же заставленная машинами. Дым от пожара было видно даже из Североморска.

Люди и квартиры

- Людей из 1 и 2 подъездов разместили в пункте временного проживания, света не было, - пишет Ирина Иришкина в группе «Мурманск».

Как сообщила администрация города Мурманска 25 августа вечером, в городе открыли пункт временного размещения по адресу: проспект Героев-североморцев, 5/3. О необходимости предоставления помещения пункта заявляли две жительницы дома.

Утром, 26 августа, на экстренном совещании у губернатора области и. о. главы администрации Мурманска Валентина Доцник пояснила, что все жильцы дома уже вернулись в свои квартиры, и потребности в пункте временного размещения нет.

По фотографиям из соцсетей видно, что затрудняла работу пожарных захламленная ремонтными материалами узкая придомовая территория. Фото: Оксана Майкович / vk.com/maykovichoks

Разрушения

По предварительным осмотрам, пострадала крыша дома, водой залиты квартиры 3 и 4 этажей, ночью в доме не было света.

- Конструктивные элементы здания не пострадали, - сообщила Валентина Доцник, но освещение в большинстве подъездов ночью удалось восстановить.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис взял ситуацию под свой контроль и попросил с особым вниманием отнестись к восстановлению жилья и оказанию помощи людям.

Причины и слухи

Причины возгорания устанавливаются специалистами МЧС, сроки проведения расследования неизвестны. Тем не менее жители этого дома и соседних домов обращают внимание на некоторые странности.

По сообщениям северян, накануне, 24 августа, в этот же дом приезжала пожарная бригада, которая поднималась и осматривала крышу.

По предварительным осмотрам, пострадала крыша дома, водой залиты квартиры 3 и 4 этажей, ночью в доме не было света. Фото: Оксана Майкович / vk.com/maykovichoks

- Не осматривали, а тушили. Так как горело тоже, но быстро все потушили. Кто-то умышленно снова поджег уже с другой стороны, - пишет Виктория Шарова.

- Вчера горела крыша в этом же доме, только с другой стороны. Успели потушить. Сегодня не успели. Совпадение? Два дня подряд, - пишет Денис Денисов.

Также читатели отмечают, что крышу в этом доме несколько лет назад уже ремонтировали, и почему возникла необходимость заново приводить ее в порядок – неизвестно. В доме, помимо ремонта крыши, идет и ремонт фасада здания.

Управляющая компания «Северная Сова» приняла дом в управление с 1 июля 2021 года, поэтому пояснить, что было с крышей до этого времени, там не могут.

- Мы знаем, что произошло возгорание на чердаке, но конкретные причины устанавливает МЧС, - пояснил редакции «КП»-Мурманск» Андрей Козунин, заместитель генерального директора ООО «Северная Сова». – Ремонтные работы в доме проводил Фонд капитального ремонта через своего подрядчика.

Как сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов, причины произошедшего на Коминтерна, 15 пожара сейчас устанавливают компетентные органы. После того, как будет установлен виновник случившегося, начнется работа по возмещению ущерба всем пострадавшим.

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