В Мурманске из пожара в шестиэтажке на проспекте Ленина эвакуировали 20 человек

К счастью, обошлось без пострадавших. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 24 августа в Мурманске на проспекте Ленина, 94 произошел серьезный пожар. Сигнал о возгорании поступил в оперативно-дежурную службу в 21.29.

- Пожар случился в жилом, шестиэтажном, многоквартирном доме. В результате происшествия сгорела электропроводка в подвале дома на площади 0,5 метров, закопчены стены и потолок подвала на общей площади 5 квадратных метров. Вскрыты две входные двери в подвал при помощи механизированного и шанцевого инструмента, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Из подъезда эвакуировали 20 человек. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения - 15 чел. личного состава, 4 единицы техники.

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