«Сказать, что было интересно - ничего не сказать!»: Впечатления жителей Мурманска от съемок в сериале «Баренцево море»

Мурманчане остались в восторге от слаженной работы съемочной группы. Фото: NORDFILM

В Мурманске завершились съемки исторического детектива «Баренцево море». Съемочная группа трудилась в Заполярье три недели и отработала 25 смен. А помогали ей в создании кино местные жители, которые получили настоящее удовольствие от процесса.

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- Съемки проходили в Мурманске, Полярном, Ура-Губе и Ретинском. События сериала происходят в 1944 году. Для воссоздания исторического контекста потребовалась помощь мурманчан, которые стали участниками массовых сцен, исполняли маленькие роли. Костюмеры и гримеры превращали наших современников в моряков и офицеров, городских жителей и заключенных 40-х годов прошлого века, - рассказали в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.

Создатели сериала неспроста предпочитают брать актеров второго плана из числа местных жителей. По их мнению, они добавляют достоверности происходящим событиям, лучше вписываются в колорит местности, чем приезжие артисты. Некоторые сцены в сериале потребовали участия массовки до 200 человек. Чаще всего требовались мужчины, не имеющие усов и бороды, что соответствует реалиям военных лет.

К слову, мурманчане не только снимались в кино, но и работали в составе съемочной группы водителями, администраторами, рабочими, бригадирами массовых сцен, перевозили историческую технику. В итоге более тысячи северян приняли участие в создании исторической киноленты.

Северянам было интересно попробовать себя в роли актеров. Фото: NORDFILM

Великолепные антураж, команда и эмоции

Какие же впечатления остались у мурманчан после съемок? Так, участница Катя Вишня услышала, как «симфонически» могут кричать чайки, пять раз забиралась на портовый кран, попала под киношную бомбежку, отругала трех экранных мужей и шокировала жителей Больничного городка своим видом.

- Появились свои поклонники среди рыбаков и местных жителей. Теперь просят фото с нами и берут у нас интервью, - с улыбкой поделилась девушка. - Я благодарю съемочную группу и участников массовых сцен за незабываемые впечатления!

Довелось принять участие в съемке сериала и северянину Вячеславу Брелю – он сыграл эпизодическую роль. Мужчина оставил заявку на участие, и ответ не заставил себя ждать.

- Позвонила мне девушка Алена, которая предложила роль в массовых сценах. У меня хватило наглости заявить, что мне это уже неинтересно. Но все же опыт прошлых лет присутствует. Поэтому дали эпизодическую роль с небольшим текстом, чему я был очень рад! – рассказал Вячеслав. - Впереди были два дня съемок. Сказать, что было интересно - ничего не сказать! Я был поражен слаженностью всей команды!

Отдельного огромного уважения достойна работа режиссера, мастера своего дела Олега Борисовича Фомина. Восхищаюсь его выдержкой и подходом с юмором к любым сложностям! Отдельно Вячеслав отметил игру актеров. По его словам, тот энтузиазм, с которым они подходят к своей работе, - это нечто!

- Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Игорь Петренко, Денис Константинов и многие другие! Я крайне рад знакомству с этими замечательными людьми. И, конечно, хочу отметить и поблагодарить гримеров, костюмеров и реквизиторов за их терпение и профессионализм! – отметил он.

Мурманчанка Катерина Петрова, которая тоже смогла почувствовать себя актрисой, в свою очередь отметила тщательно продуманные локации сериала, великолепный антураж и реквизит.

Съемки сериала происходили в Мурманске, Полярном, Ура-Губе и Ретинском. Фото: NORDFILM

- Словно перемещаешься в прошлое... Впечатляющая работа съемочной группы! – пишет Катерина на личной странице в соцсетях. – Наблюдая за съемочным процессом со стороны и поучаствовав в нем, я поняла, насколько это нелегкая и кропотливая работа. Проработать и отснять качественный материал, провести столько часов в постоянном движении - это действительно сильно! А еще приходится иметь дело с нашей переменчивой погодой и комарами.

Ангелина Харитонова смогла не только сама поучаствовать в съемках, но и привлечь к этому интересному делу своих внуков.

- Еще пару десятилетий назад участие в таком фильме было мечтой, которая редко у кого могла осуществиться. Наверняка немногие из детей могут похвастаться тем, что играли в дворовые игры со знаменитой актрисой. Или тем, что артистка, которая снималась в главных ролях во многих известных фильмах, запросто покажет свой съемочный реквизит и даже даст его подержать в руках! А во время съемки эпизода Екатерина Вилкова подхватила на руки мою внучку Милашку, которая побежала за ржавой консервной банкой (шайбой), вылетевшей за игровое поле. Как же здорово! Гордимся этими воспоминаниями, - поделилась женщина.

Позитивный финал

Финальную смену киногруппа отработала в Мурманске сначала в рыбном порту, затем в Больничном городке. Жители этого микрорайона были удивлены, когда увидели внезапно появившихся на их улице зенитные орудия и мужчин в военной форме образца 1944 года. И высыпали во двор, чтобы своими глазами увидеть, как снимают кино. Из-за невероятного интереса местных жителей, то и дело попадавших в кадр, режиссер Олег Фомин не мог почти час сказать: «Мотор!» и начать съемку. Несмотря на небольшую задержку, сцена была отработана успешно.

- Последний день съемок был очень даже насыщенный. Все прошло на позитиве - давно я так много не смеялась! Спасибо большое съемочной группе и любимой массовке за эмоции. Будем ждать еще съемок - мы всегда готовы, - отметила участница сериала мурманчанка Виктория Михеева.

Увидеть родные места, своих знакомых, соседей или даже себя по телевизору мурманчане смогут в 2022 году. Сериал «Баренцево море» готовится к выходу в эфир в майские праздники на телеканале «Россия 1».

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