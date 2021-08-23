«Драйв и море эмоций»: чем запомнился VI Арктический фестиваль «Териберка»

На праздник приехали гости из 27 регионов страны. Фото: Антон ЗАБИРОВ

21 и 22 августа в поморском селе после ковидного перерыва в год состоялся-таки Арктический фестиваль «Териберка». Благодаря холодному ветру, задувающему с Баренцева моря и промозглой погоде, праздник выдался по-настоящему северным. Гостям фестиваля, которых собралось порядка 5 тысяч человек, было все ни по чем!

Семьи с детьми, молодежь, пенсионеры приехали, облачившись в яркие дождевики, а некоторые с палатками и трейлерами, чтобы отдохнуть и увезти с собой массу приятных впечатлений. В этом году, несмотря ни на что, это точно удалось!

Вкусная еда и памятные вещицы

Пока музыкальная сцена ждала своего часа, на празднике уже c самого утра работала региональная ярмарка вкуса «Арктическая кухня», где можно было попробовать уникальные блюда Севера. Перед таким ароматом, который разносился за километр, устоять было невозможно!

Люди были готовы к суровой северной погоде! Фото: Антон ЗАБИРОВ

Гостям предлагали отведать териберские щи, краббургер или лосьбургер, сигудай, копченые ребра оленя, пельмени с креветкой, чипсы из ягеля и много чего еще. А из напитков - северный лимонад, лесной чай, морс из северных ягод, арктический глинтвейн. Ненакормленным никто не ушел, даже собаки. К слову, цены не кусались, что очень порадовало.

Также на фестивале работала проектно-учебная лаборатория «Школа Арктической кухни». Здесь презентовали блюда для всех сегментов туристской инфраструктуры и проводили кулинарные мастер-классы ведущие шеф-повара, работающие в Заполярье.

Участники фестиваля могли отведать морские деликатесы и оленину. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Неподалеку от мест с вкусной едой расположилась ярмарка, где можно было купить милую вещицу на память. Например, магнитик, матрешку-саами, вязаную зверушку или брелок с морошкой. Так сказать, с любовью из Териберки.

А в уголке с Почтой России гости могли бесплатно отправить родным и друзьям открытку с фестиваля, где красовались живописные виды поморского села. Каждую почтовую карточку погасили специально разработанным штемпелем «На Севере – отдыхать».

Также состоялась презентация фестиваля исторической реконструкции Imandra Viking Fest, который пройдет 28 и 29 августа. Каждый желающий мог отведать из черпака настоящий бульон викингов и отчеканить монету.

Интересно всем!

Для северян были открыты самые разные зоны на любой вкус. Так, например, на площадке «Диалоги» обсуждали развитие туризма в Мурманской области. Губернатор региона Андрей Чибис в своем выступлении отметил, что жителям и гостям Заполярья нужно предлагать как минимум одно яркое событие каждые выходные.

- Помимо красоты и вкусной кухни туристу нужны впечатления. Одна из наших целей – сделать так, чтобы каждый уикенд на территории Мурманской области происходило яркое событие. Это 51 событие в год, – заявил Андрей Чибис.

Он пояснил, что снижение уровня заболеваемости коронавирусом дает надежду на воплощение в жизнь такой большой цели. Что ж, будем ждать.

А пока в одном месте обсуждали туризм, в другом для любителей киноискусства шла трансляция фильмов из коллекции кинофестиваля «Северный характер». Тем временем творческие люди сразу направились в зону мастер-классов. В память о празднике как взрослые, так и дети, писали картины с морскими мотивами, создавали северные сувениры и панно. Интересно было всем!

Каждый нашел себе занятие по душе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Я в Териберке первый раз, очень здорово здесь. Тут и инфраструктура есть, и море шикарное, люди позитивные. А на сцене играют мои любимые треки! Фестиваль отличный, если в следующем году будет, обязательно поеду. Холод, кстати не чувствуется, только ноги промочила, но это не страшно! – поделилась впечатлениями с «КП-Мурманск» мурманчанка Настя, приехавшая на праздник вместе с подругой.

А жительница заполярной столицы Юлия позвала на фестиваль свою маму, которая приехала погостить на Север из Ставропольского края.

- Фестиваль удался, я считаю. Организация на отличном уровне, интересно, музыка хорошая. В следующем году приедем еще раз! – отметила женщина.

Были гости и из Вологды. Как нам рассказала Светлана и ее муж, приехали они в Териберку в отпуск порыбачить, а тут вдруг фестиваль. Решили не пропускать такое событие. Всего на праздник приехали люди из 27 регионов России.

Гости остались довольны организацией фестиваля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Еще больше активностей ждали гостей у кромки Баренцева моря. Все желающие могли заняться сапсерфингом, фридайвингом, каякингом, а также отправится на морскую прогулку, принять участие в малых спортивных эстафетах. А для тех, кто не боится высоты и хочет приключений, организовали полеты на вертолете, из кабины которого открывались живописные виды поморского села и Северного Ледовитого океана.

Согревающий музыкальный глинтвейн

Ближе к обеду на главной сцене начали зажигать музыканты из Мурманска и Кировска. Перед гостями исполняли известные хиты как российских, так и зарубежных звезд группы «Тайные желания», «Naveka Band», «Алатор», «Portal crane» и «Почтовая служба Бангкока».

А на другой сцене, в скалах, открылся электронный рейв. Танцевальную вечеринку развернули 8 диджеев и она не стихала вплоть до 5 утра. Замерзнуть никому не дали!

Главной изюминкой фестиваля, конечно, стало выступление хедлайнеров. На музыкальную сцену поднялись известные рок-группы – СЛОТ, Amatory, а также певица Мара. Северяне встретили их горячо!

- Эта музыка - такая ностальгия по моим подростковым годам. Слушаю с удовольствием, вспоминаю прошлое. Очень круто! - поделился с нами гость фестиваля из Кировска Даниил, с трудом перекрикивая всеобщее веселье.

Любители приключений отправились покорять Баренцево море. Фото: Антон ЗАБИРОВ

После завершения яркого концерта итоги фестиваля подвел губернатор Андрей Чибис. По его словам, в Териберке сейчас начался новый этап - уникальный поселок возрождается благодаря развитию туризма. И этому способствует проведение подобных интересных мероприятий.

- Мне очень понравился сегодняшний праздник. Благодаря развитию туризма, мы даем новую жизнь таким маленьким прибрежным поселкам, которые по всем законам логики должны были умереть. А теперь это точка роста, - отметил глава региона.

Частичку мог увезти частичку празднику домой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Андрей Чибис отметил, что ежегодно в поморское село приезжает более 40 тысяч человек, в поселке появляются новые рестораны и отели. Здесь, на краю света, можно восхититься уникальной природой, посмотреть на китов и касаток, порыбачить и просто отдохнуть. А что может быть прекрасней?

Так что на выходных, провожая август, все повеселились на славу. Теперь остается ждать следующего года, когда Териберка вновь примет гостей на новом арктическом фестивале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Я свободен": краба Юру выпустили в Баренцево море. Живой талисман Мурманской области отпустили после фестиваля "Териберка" (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru