От ангела Victoria's Secret до жены футболиста: куда пропала модель Екатерина Григорьева

Екатерина Григорьева сейчас наслаждается семейным счастьем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Екатерина и Валентина Григорьевы – одни из первых красавиц Мурманской области. Сестры родились в семье военного, жили в Оленегорске, затем в Мурманске. Начали строить успешную карьеру моделей – дошли до финала шоу «Топ-модель по-русски», затем Екатерина стала ангелом Victoria's Secret. Но в последнее время о ней ничего не слышно, в отличие от сестры – Валентина стала женой задержанного экс-министра Михаила Абызова и родила ему ребенка. Куда же пропала одна из первых красавиц Заполярья?

Екатерина Григорьева сейчас наслаждается семейным счастьем. В 2018 году она вышла замуж за российского футболиста-вратаря Антона Шунина. 22 мая 2020 года у пары родилась дочь София. Малышке еще только год, поэтому ее мама сконцентрировалась на воспитании наследницы. И пока о возвращении в большой мир подиума и фотоссесий не слышно.

Зато в своем Instagram она делится счастливыми снимками с мужем и подросшей дочкой. Надо отметить, что Екатерина выглядит прекрасно, и с ее фигурой уже сейчас можно возвращаться в модельный бизнес. Но пока красавица вместе с мужем и дочкой много времени проводят на отдыхе.

Напомним: до декрета Екатерина была очень востребована у домов моды, сотрудничала с Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Givenchy, Gucci, Versace, Nina Ricci, Christian Dior.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска попал под суд за оскорбительный комментарий в соцсети. На мужчину пожаловались в прокуратуру (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru