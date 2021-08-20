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Звезды20 августа 2021 17:42

От ангела Victoria's Secret до жены футболиста: куда пропала модель Екатерина Григорьева

Одна из главных красавиц Мурманской области пропала из светской хроники
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Екатерина Григорьева сейчас наслаждается семейным счастьем.

Екатерина Григорьева сейчас наслаждается семейным счастьем.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Екатерина и Валентина Григорьевы – одни из первых красавиц Мурманской области. Сестры родились в семье военного, жили в Оленегорске, затем в Мурманске. Начали строить успешную карьеру моделей – дошли до финала шоу «Топ-модель по-русски», затем Екатерина стала ангелом Victoria's Secret. Но в последнее время о ней ничего не слышно, в отличие от сестры – Валентина стала женой задержанного экс-министра Михаила Абызова и родила ему ребенка. Куда же пропала одна из первых красавиц Заполярья?

Екатерина Григорьева сейчас наслаждается семейным счастьем. В 2018 году она вышла замуж за российского футболиста-вратаря Антона Шунина. 22 мая 2020 года у пары родилась дочь София. Малышке еще только год, поэтому ее мама сконцентрировалась на воспитании наследницы. И пока о возвращении в большой мир подиума и фотоссесий не слышно.

Зато в своем Instagram она делится счастливыми снимками с мужем и подросшей дочкой. Надо отметить, что Екатерина выглядит прекрасно, и с ее фигурой уже сейчас можно возвращаться в модельный бизнес. Но пока красавица вместе с мужем и дочкой много времени проводят на отдыхе.

Напомним: до декрета Екатерина была очень востребована у домов моды, сотрудничала с Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Givenchy, Gucci, Versace, Nina Ricci, Christian Dior.

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