10 слов, которые используют только в Мурманской области

В каждом субъекте нашей страны можно найти слова и выражения, которые заставят гостей нахмуриться в недоумении – что же это значит? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В каждом субъекте нашей страны есть слова и выражения, которые заставят гостей застыть в недоумении: что это значит? Есть такие и в Мурманской области. Проверьте себя: все ли из тех, что мы указали ниже, вы знаете?

Возьмем исследование «Яндекса» ко Дню русского языка. Согласно ему, в Мурманской области есть 10 необычных слов.

Больняк — больничный лист (это слово поймут также в Воронежской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге).

Грабилка — ручной комбайн для сбора ягод (нас поймут жители Архангельской области).

Задробить — запретить, не пропустить, не допустить.

Красноголовик — подосиновик (это слово также употребляется жителями Архангельской, Кировской, Свердловской областей, Пермского края, республик Карелия, Коми, Ханты-Мансийского автономного округа — Югра).

Отворотка — поворот (употребляется в Архангельской, Вологодской областях, Республике Карелия).

Переплеваться — испытать или выразить крайнее недовольство (встречается также в Архангельской, Новгородской, Ярославской, Ленинградской областях, Республике Карелия, Санкт-Петербурге).

Скирдовать — накапливать (обычно о деньгах).

Скоропорт — скоропортящиеся продукты (встречается и в Калининградской области).

Хабзайка — училище, среднее специальное учебное заведение (в Калининградской области и Республике Карелия тоже поймут).

Шаровик — халявщик, нахлебник (употребляется также в Камчатском крае).

Сайт mastera.aсademy расширяет список локальных слов. Так, в Мурманской области встречаются такие выражения, как зусман - сильный холод, дубак, колотун; шхерить - глагол от слова "шхеры" (узкие заливы в скалах, которые глубоко врезаются в береговую линию). Во время войны в шхерах скрывались военные суда, отсюда и возникло понятие «шхериться». А глагол «шкерить» связан с рыболовством – это потрошение улова (рыбу шкерить).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Также «Яндекс» изучал популярные запросы от жителей Мурманской области. Оказалось, что северяне чаще всего гуглят значения таких слов из "Толкового словаря живого великорусского языка" Владимира Даля, как косоликий, рыскунья, предсидеть, апатит, варничный.

Запросы и значение - найди 5 отличий. Фото: Яндекс.

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