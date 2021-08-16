«Ловили голыми руками»: В Мурманской области радовались нашествию горбуши, а в Норвегии ее назвали «зомбушей»

Горбуша - не характерная для нашего региона рыба. Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Нашествие горбуши в Мурманской области в этом году небывалое. Старожилы Терского района не помнят, когда еще рыбу можно было доставать из реки голыми руками. А вот норвежские специалисты бьют тревогу и даже придумали для нее новое имя - «зомбуша»: огромное количество мертвой горбуши плавает в реках, заражает воду, и что с ней делать – непонятно.

Переселенец

Горбуша - не характерная для нашего региона рыба. В 50-70 годах прошлого века ее, как и камчатского краба, ученые завезли в Баренцево море с Дальнего Востока и пытались тут акклиматизировать. Научным языком таких пришельцев называют интродуцентами.

- Было несколько попыток, но каждый раз ее популяция угасала, и только после того, как был завезен посадочный материал из магаданских популяций, которые более устойчивы к низким температурам, можно сказать, что популяция горбуши закрепилась на новом месте. В последние годы ее численность резко возросла, и это связывают со всеобщим потеплением. Горбуша - более теплолюбивый вид, чем семга, и сейчас с каждым годом ее все больше и больше – значит, ей комфортно, - рассказывает редакции «КП»-Мурманск» Алексей Голенкевич, координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Короткий жизненный цикл

Горбуша имеет короткий жизненный цикл: икра инкубируется в реке с августа по май, затем личинки сразу мигрируют в море. Там горбуша нагуливается и через год, уже половозрелой, мигрирует в реки.

- После нереста, идущего в Мурманской области с августа по сентябрь, абсолютно все отнерестившиеся особи гибнут вблизи мест нереста. Такова биологическая особенность горбуши, - комментирует ситуацию Полярный филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Сама вкусная горбуша та, что подходит к реке, потом ее характеристики меняются.

- Когда рыба заходит в реку, она перестает питаться и начинает активно расходовать запасы питательных веществ, которые были накоплены в море. К моменту нереста тело горбуши сильно изменяется: оно приобретает брачную окраску, на спине образуется горб, челюсти самцов превращаются в характерный клюв, качество мяса резко снижается – оно становится бледным, водянистым и невкусным. Сразу после нереста ткани начинают быстро разлагаться, и она гибнет, - добавляет Алексей Голенкевич, - поэтому если и выбирать ее, то только на подходах к реке или в устье.

Так в чем проблема?

Больше всего споров вызывает отнерестившаяся горбуша.

- Фактов гибели горбуши до нереста в результате болезней в реках Мурманской области не отмечалось, - сообщают в Полярном филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. - Также можно утверждать, что в реках Мурманской области не происходило такого перезаполнения и концентрации особей горбуши, чтобы это стало причиной ее замора и преднерестовой гибели.

Но то, что реки переполнены мертвой рыбой, радости, конечно, приносит мало, особенно скандинавским соседям, для которых горбуша тоже стала «новым соседом по коммунальной квартире». И что с нею делать при таком нашествии – тот еще вопрос.

В нашем же регионе ситуацию усугубляют сами туристы и рыбаки. На протяжении всего горбушечного сезона из Умбы то и дело раздавался плач местных жителей. Рыбаки разделывали рыбу прямо на берегу или в реке, выбрасывали потроха или тушки целиком, если ее мясо стало невкусным, водянистым, дряблым.

А как там, на родине?

Горбуша – самая многочисленная рыба на Дальнем Востоке. Ее там в тысячи раз больше, и в каждой речке нерестится по три-пять видов разных видов лососевых: кета, нерка, кижуч, чавыча. И для всех родственников отнерестившаяся мертвая горбуша в реке проблем не представляет. Для сопоставления масштабов: объемы вылова в Мурманской области – 200-300 тонн, а на Дальнем Востоке - до 200 тысяч тонн.

- Аналогичная Мурманской области ситуация ежегодно происходит в дальневосточных регионах, где массово идет на нерест огромное количество горбуши. Однако мертвая рыба на побережье рек к экологической катастрофе не приводит. Природа саморегулирует данные процессы, -сообщают в Полярном филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

- Горбуша нерестится раньше семги, поэтому она не может разрушить ее нерестовые гнезда, - добавляет Алексей Голенкевич, - однако вопрос негативного воздействия мертвой горбуши в семужьих реках остается открытым. Необходимо провести исследования качества воды в этот период, что WWF России и планирует сделать уже в этом сезоне.

Мертвая горбуша и экология

В апреле 2021 года Баренц-отделение WWF России проводило вебинар, куда пригласили ведущих специалистов из ПИНРО, Карельского научного центра, Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова и пользователей ресурсов – СПК РК «Всходы коммунизма».

На встрече можно было услышать две точки зрения: отнерестившаяся горбуша полезна для экосиситемы и, вторая, вредна. Одни считают, что горбуша нагуливается в море, отмирает, разлагается и дает корм для речной экосистемы – начинают активно развиваться личинки комаров, появляется органика для роста прибрежных растений, деревьев. Говоря по-простому, она питает реку морской органикой. Другие же считают, что мертвая рыба просто отравляет воду.

Как бы там ни было, научных исследований в этом направлении не проводилось. Однако на Камчатке, в Магадане проблем с отнерестившейся горбушей, где она самый массовый вид, нет, и с экосистемой там все в порядке.

- Наши ученые подтвердили, что серьезных оснований для паники нет, но необходимо грамотное регулирование процесса вылова. Нужно следить, чтобы не было переполнения нерестилищ, больших выбросов мертвой рыбы, - говорит Алексей Голенкевич.

А как регулировать?

Чтобы не было больших выбросов, рыбу нужно вылавливать на подходах к реке. Но здесь мы сталкиваемся с очередной российской особенностью. Горбуша относится к анадромным лососям, поэтому на нее каждый год устанавливается рекомендованный объем вылова и распределяются квоты. И выше установленного объема вылавливать рыбу нельзя. Для примера: в Норвегии рыбу разрешено выбирать без ограничений.

- Каждый раз определение численности горбуши и рекомендация на вылов - это интрига. На Дальнем Востоке традиционно существует система прогнозирования поголовья горбуши, проводятся океанические и мальковые съемки, выделяются большие деньги на исследования, но даже там периодически происходят неожиданные ситуации, - рассказывает Алексей Голенкевич. - У нас горбуша не является таким важным промысловым объектом, не хватает ресурсов на исследования, поэтому дать точный прогноз крайне сложно.

Что происходит в Норвегии

В Норвегии появление горбуши в реках считают настоящей «чумой». Ассоциация рыболовов и охотников муниципалитета Сёр-Варангер этим летом ввела запрет на ловлю семги в нескольких северных реках из-за опасений о состоянии запасов лосося. Подобная ситуация сложилась и в других районах Северной Норвегии и Финляндии. Из-за резкого сокращения запасов семги на неопределенный срок введен запрет на лов рыбы в реке Тане (Тенойоки). При этом горбуши – пруд пруди.

- По данным Ассоциации рыболовов и охотников Сёр-Варангера, всего за девять дней в ловушки на одной из местных рек попало 2 700 особей горбуши, а за весь 2017 год их было всего восемь, — писал Barents Observer.

- Мы обсуждали нашествие горбуши в 2017-м и 2019 годах. Но то, что было тогда, ни в какое сравнение не идет с нынешним наплывом, - сказал Видар Исаксен, руководитель охотничьего и рыболовного союза «Вестре Якобсэльва», отметив, что рыбы столько, что уже и для корма собакам перебор.

Горбушу в Норвегии начали раздавать бесплатно всем, кто согласен взять, и даже используют в качестве наживки при ловле краба. Сейчас запущен план по борьбе с этой рыбой, специалистов вызывают из отпусков, но справиться никак не могут. Пока скандинавы решили остановиться на экстренной мере - сброс рыбы в море.

Норвежские ученые считают, что горбуша вытесняет лосося и форель, нарушая устоявшееся равновесие. Эксперты утверждают, что если тысячи горбуш окажутся в верховьях вместе с сотнями лососей, то между ними будет соревнование за еду с неудачным исходом для последних.

В надвигающейся экологической катастрофе ученые винят СССР, который в пятидесятые годы провел эксперимент по выращиванию дорогостоящей красной рыбы на своей территории.

- В Норвегии подняли шум – они очень осторожны, - комментирует ситуацию Алексей Голенкевич. - В свое время они были против камчатского краба, а сейчас весьма охотно его добывают. Помнится, они переживали, что он съедает треску и донную фауну. А сейчас поняли, что это очень ценный ресурс. С горбушей ситуация во многом схожа, хотя различия, конечно, есть, и они существенны. Да, необходимо регулировать ее заходы в семужьи реки, надо ее грамотно вылавливать, чтобы не было переполнения нерестилищ.

Раз в два года

- В текущем году на нерест мигрирует горбуша линии нечетных лет нереста, которая, в отличие от линии четных лет, характеризуется высокой урожайностью на Европейском Севере, - рассказали редакции «КП»-Мурманск» в Полярном филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Если перевести с научного языка на простой, то повальное нашествие горбуши – не ежегодная проблема. Такое «половодье» происходит только по нечетным годам. Поэтому в следующем году на аттракцион «вытащи горбушу руками» рассчитывать не стоит, а имеет смысл готовиться к 2023 году. Грамотно и по науке.

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