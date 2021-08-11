Кухня Заполярья: Какие блюда стоит попробовать во время поездки в Мурманскую область

Рассказываем, ради каких блюд стоит приехать в Мурманскую область. Фото: vk.com/poedempoedim_ntv

Путешественники едут в Мурманскую область по разным причинам: кто-то хочет покататься в Хибинах на лыжах или сноуборде, кто-то – на оленьих упряжках, кто-то - половить рыбу. Конечно, одна из главных целей – северное сияние. Но есть еще одно популярное направление – гастрономический туризм. Рассказываем, ради каких блюд стоит приехать в Мурманскую область.

Оленина, медвежатина, лосятина

Далеко не в каждом регионе можно попробовать мясо оленя, а вот в Мурманской области развито оленеводство, и у нас это даже не деликатес, например, тефтели из оленины включены в школьное меню.

Какие блюда можно попробовать из этого продукта? Честный ответ – многие! Пельмени, бургеры, тушенку (ее можно увезти в качестве сувенира), рагу, котлеты и многое другое. Сейчас почти в каждом заведении можно найти что-то из оленины. Особенно стоит попробовать ее с соусом из северных ягод – очень вкусно!

Помимо этого в некоторых ресторанах можно попробовать медвежатину и лосятину – как в виде полноценных блюд, так и в виде закуски, например, вяленого мяса.

Цена – от 300 рублей за порцию.

В некоторых ресторанах можно попробовать медвежатину и лосятину – как в виде полноценных блюд, так и в виде закуски, например, вяленого мяса. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Морепродукты

Сложно себе представить Мурманскую область без морепродуктов, ведь рыбалкой издревле занимались коренные малочисленные народы Кольского полуострова, многие населенные пункты возникли благодаря богатым на рыбу рекам, озерам и морям. Мурманск носит гордое звание город-порт. В наш регион стоит приехать ради того, чтобы попробовать свежевыловленные морепродукты, которые попадают на вашу тарелку буквально через несколько минут после того, как их достали из воды.

Особенный деликатес – икра морского ежа. В азиатских странах она считается источником молодости и мужской силы. Есть ее надо свежей, часто ее даже не солят, потому что морская соль уже делает ее не пресной, разве что пара капель лимонного сока точно не испортит этот продукт. Для тех, кто отправится на морскую рыбалку, например, у берегов Териберки, морских ежей достанут прямо на палубу корабля.

Цена – от 350 рублей за штуку.

Морепродукты Мурманской области отличаются особым вкусом, ведь северные воды дают ей особенные характеристики, например, она сама по себе уже чуть соленая. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Еще один деликатес – камчатский краб. Те, кто пробовал его собрата с Камчатки, говорят, что вкус отличается, но бесподобно в обоих случаях. Способов приготовления этого членистоногого много: кому-то по душе есть его с майонезом и зеленью, кто-то, чтобы не перебивать вкус, просто варит его в соленой воде, а затем добавляет обычное сливочное масло. Также вкусен краб с северными ягодами, в салате и т.д.

Цена – от 400 рублей за 100 г.

Также вкусен краб с северными ягодами, в салате и т.д. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Морской гребешок

Ну, и третий деликатес, который тоже едят свежим, - морской гребешок. В сливочном соусе, томленный в вине, с кашей, на грибной подушке - видов его приготовления много.

Цена – от 400 рублей за 100 г.

Кода речь идет о выборе рыбы, то в основном туристам предлагают треску. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Кода речь идет о выборе рыбы, то в основном туристам предлагают треску, лосося (семга), палтус. Хотя гостей кольского края накормят и зубаткой, и мойвой, и камбалой. В каком виде попробовать рыбные блюда, каждый выберет на свой вкус: на гриле, запеченную, в салате, северную уху со сливками, уху рыбака (когда в конце в нее добавляют водку или окунают горелую деревяшку). Нашу морскую рыбу можно есть даже в свежем виде или слабосоленую. В каждом кафе или ресторане вы найдете угощение, а иногда и настоящее произведение искусства, например, треску «Северное сияние». Кому-то может показаться, что рыба и есть рыба – что в ней такого? Но морепродукты Мурманской области отличаются особым вкусом, ведь северные воды дают ей особенные характеристики, например, она сама по себе уже чуть соленая.

Цена – от 150 рублей за 100 г.

Треска «Северное сияние». Фото: Из архива Светланы Козейко

Вяленая рыба

Вяленая рыба – фирменный стиль Мурманской области, поэтому о ней стоит поговорить отдельно. Туристам надо обязательно попробовать вяленого ерша (морская камбала) – такого вкусного вы вряд ли еще где найдете. Самый смак – рыбка не пересушенная, с чуть «влажным» мясом и икрой. Можно найти как очищенный продукт, так и целиком, но без головы. Есть ее можно с пивом, но вкусно будет и без алкогольных напитков. Возьмите ерша с собой, чтобы угостить близких, - они точно скажут вам спасибо. Везти его легко: захватите побольше газет или специальной бумаги, а еще термопакет. Вяленая рыба хорошо переносит поездки до 3-4 суток.

Цена - от 1000 рублей за кг.

Вяленая рыба хорошо переносит поездки до 3-4 суток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ягель

Если хочется экзотики, то попробуйте чипсы из ягеля. Да-да, вы не ослышались. «Но ведь ягель – это еда для оленей», - скажете вы. И будете правы, но если свежий ягель приготовить во фритюре и посолить, то получается оригинальное и необычное блюдо. В Мурманской области можно купить даже чипсы из ягеля со вкусом лесных ягод. Кто-то ест их просто так, профессиональные повара рекомендуют попробовать их с сухим красным вином.

Цена – 500-600 рублей за 10 г.

Кто-то ест чипсы из ягеля просто так, профессиональные повара рекомендуют попробовать их с сухим красным вином. Фото: Ольга Кузьмина / zen.yandex.ru/kuzminatravel

Морские водоросли

Море – это ведь не только рыба. Не стоит забывать про такой вкусный и полезный продукт, как морские водоросли. Туристам из них предлагают салаты, соусы, а можно даже приготовить их самому: собрать на берегу моря, промыть, сварить - и можно есть! На вкус свежая морская капуста лучше, чем магазинная, а еще она богата йодом.

Цена – от 200 рублей за 300 г.

Ягоды и грибы

Каждый год заполярные леса радуют любителей «тихой охоты» чем-то интересным: в один сезон много белых грибов, а это лето, например, богато на морошку. Шеф-повара давно открыли для себя вкус дикоросов и готовы побаловать ими своих гостей. Соусы из брусники и клюквы, десерты из ягод, соленые подберезовики или жареные сыроежки - какое блюдо вам нравится больше? У саамов есть и совсем оригинальные вещи, например, десерт из ягод с оленьим жиром - его можно попробовать во время Саамских игр или при выборе этнотура. Также можно отведать капучино из лесных грибов – это необычная подача супа.

Цена - от 100 рублей за 100 г.

Каждый год заполярные леса радуют любителей «тихой охоты» чем-то интересным. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области часто проводятся гастрономические праздники, например, во время фестиваля в Териберке, зимой в Хибинах и Полярных Зорях. Там можно попробовать как традиционные блюда, в том числе саамские и поморские, так и необычные, которые были изобретены нашими поварами. Также разные заведения стараются удивить гостей своими изысками, например, морепродукты достанут еще живыми из аквариума и приготовят прямо при вас. Цена за такое блюдо будет чуть выше, но зато вы будете уверены в качестве продукта.

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