Секрет успеха: как жительница Кандалакши победила в конкурсе красоты и туризма

Любовь к своему краю и внимательность к деталям позволила Светлане завоевать несколько призовых мест. Фото: жемчужина-россия.рф

Светлана Чуб из Кандалакши приняла участие в международном фестивале-конкурсе туризма и красоты «Жемчужина мира-2021» (PEARL OF THE WORLD 2021). Наша редакция пообщалась с северянкой, чтобы узнать, как она приняла участие в конкурсе и завоевала призовые места.

Все дело случая

Светлана учится в Петрозаводском университете на учителя русского языка и литературы. Так получилось, что у нее появилась возможность принять участие в этом мероприятии, которое требовало очень много временных ресурсов.

- Я случайно увидела заявку, что проводится конкурс туризма и красоты. А у нас в Кандалакше развивают туризм, и мне захотелось рассказать о своем городе, - говорит Светлана.

Это стечение обстоятельств не единственная удача Светланы. Ей повезло встретить мастера-швею, которая специализируется на пошиве исторических поморских костюмов. Это позволило сделать ей не стилизованный, а максимально аутентичный наряд. Но об этом чуть позже.

На старте

На подготовительном этапе конкурсанткам надо было сделать свои портретные фотографии, визитку, подготовиться к конкурсам.

- Сначала фотографии планировалось делать в народных костюмах, но оказалось, что у многих девушек, как и у меня, он был еще не готов. Поэтому такую фотосессию перенесли на саму конкурсную программу. Я брала уроки вокала, готовила сувенирную продукцию для жюри, шила костюм, - вспоминает девушка.

Поморский девичий

Именно за этот наряд Светлана получила первое место в номинации «Народность-2021». Нам было очень интересно: как он создавался?

- Сначала я думала взять костюм напрокат в нашем музее, но в это время проходил День города и все костюмы были заняты. Я связалась с музеем в Умбе, чтобы хотя бы выяснить, как этот костюм должен выглядеть. И сама начала с головного убора, потом нашлась швея, которая очень хорошо разбирается в этом, - рассказывает Светлана.

В поморском костюме важна каждая деталь - цвет, длина фартука и даже форма рукавов. Фото: жемчужина-россия.рф

Найти картон, ткань, золотые нити, бисер и бусины, стилизованные под речной жемчуг, оказалось несложно. Сложнее было разобраться в тонкостях и деталях. Например, девочкам до 15 лет ленты вплетали в волосы ниже, чем более взрослым девушкам. Девицы на выданье носили платья ярких, броских цветов, в то время как замужние женщины – приглушенных: темно-зеленые, темно-бордовые, темно-синие. Девицы не были обременены тяжелой работой, в отличие от замужних женщин, и могли позволить себе быть яркими и нарядными.

- Даже сантиметры играют роль в костюме. Например, я хотела сделать короткий фартук, до колена, но, оказывается, носили длинные. Рукава-«фонарики» тоже не подошли – туда вшивали специальные треугольные вставки, - рассказывает Светлана.

Такой детальный подход и позволил ей выиграть в этой номинации. Важно было не только привезти костюм и пройтись в нем, но и рассказать, что он означает.

- Я сначала очень расстроилась, когда увидела наряды других конкурсанток – настолько мой казался рядом с ними простым и неинтересным. Но когда стали рассказывать о своих костюмах, то оказалось, что у многих девушек они стилизованные и детали не имеют смысла. Я же была готова ответить на все вопросы, которые нам специально прислали для подготовки. Наверное, это и сыграло свою роль, - вспоминает Светлана.

Видеоэкскурсия по Монастырскому наволоку

Такая внимательность Светланы к деталям в процессе подготовки и позволила ей обратить внимание жюри на себя еще раз:

- Это был юбилейный конкурс, и для него придумали отдельное задание - сделать видеоэкскурсию по своим родным местам длиной в 1 час 20 минут. Я долго думала, что я могу показать за такое короткое время, и все расспрашивала о том, как они видят именно видеоэкскурсию.

Вот и получилось, что когда ролик Светланы показали, жюри отметило, что как будто бы они сами побывали вместе с ней на Монастырском наволоке. Она ходила в кадре, рассказывала об интересных местах, и было видно, как она любит свою малую родину. А у других конкурсанток получилась просто еще одна видеопрезентация.

- Мне очень хотелось рассказать о наших местах и показать их: гору Барыню, Монастырский наволок, лабиринт, экотропу, сейд, птиц. Ни в Карелии, ни в Мурманске таких мест нет. Спасибо оператору - он рассказал мне про экотропу. Но жаль, что все смотровые площадки не удалось показать - слишком мало времени. Я оставила на видео только виды с них, - делится Светлана.

В создании видеоролика Светлане помогал Владимир Гетманчук, чья операторская работа была отмечена благодарственным письмом конкурсной комиссии. Сама Светлана стала призером не только в номинациях «Народность-2021», «Народный выбор-2021», но и получила титул второй вице-мисс конкурса.

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