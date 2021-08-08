И на коне, и в партере, и на роликах: чиновники Кировска и Апатитов поддерживают олимпийскую сборную

Глава Кировска Вадим Турчинов любит поднимать штангу. Фото: скриншот

За наших олимпийцев болеют все. И если в прошлые годы мы болели в целом за команду, то сейчас каждый россиянин, который вступает под олимпийским, а не российским флагом, воспринимается нами как настоящий герой – у них борьба не только за медали, но и за саму возможность принять участие в самом главном для спортсмена празднике. Каждый поддерживает их, как может, вот руководящий состав Кировска и Апатитов снялся в видеоролике.

Как все начиналось

Видео снимали еще в мае, поэтому многие участники не помнят всех деталей. Но логика была такая – выбираются олимпийские виды спорта и распределяются между высокими начальниками Кировско-Апатитской агломерации по принципу «кому что ближе». Так, оказывается, глава Кировска Вадим Турчинов чуть ли не каждый день тягает штангу, глава Апатитов Алексей Гиляров в прошлом был мастером спорта СССР по дзюдо, директор СОК «Горняк» и депутат кировского городского совета Антон Трушенко каждый день бегает по пять километров, экс-глава Кировска Сергей Свинин плавает в бассейне.

- Моментами было немного смешно. Мы все понимали, что мы не профессиональные спортсмены. Но выбор дисциплин был неслучаен – каждый хотел проявить себя в том виде спорта, который любит больше всего, - поделился Антон Сергеевич, - и выступить в форме российской сборной.

- Там очень интересная идея заложена в видео – мы двигаемся от белого цвета к синему, а потом к красному. Это цвета нашего флага, который на этой Олимпиаде поднимать не будут, - рассказал редакции «КП-Мурманск» Павел Чуфырев.

Дисциплина: дзюдо

Алексей Гиляров - мастер спорта СССР по дзюдо. Фото: скриншот

В дзюдо выступил матер спорта СССР, глава Апатитов Алексей Гиляров.

- У меня не было выбора, только дзюдо, - рассказал редакции «КП-Мурманск» Алексей Геннадьевич. – В советское время я выступал сначала за общество «Труд», потом за «Динамо». А когда переехал в Апатиты, пробовал тренироваться, но слишком много было травм. Пришлось забросить, а кимоно подарить Антону Трушенко. Вадим Турчинов зовет меня тягать штангу, но это уже не для меня – травмы дают о себе знать.

Антон Сергеевич тоже вспомнил этот момент:

- Мы действительно встречались на татами с Алексеем Гиляровым, было дело. Мне было 14 лет, а он уже был мастером спорта. Он даже показал мне пару приемов, которые я не знал, и до сих пор использую.

Алексей Гиляров в спортивную молодость. Фото: личный архив

Дисциплина: верховая езда

В верховой езде от Апатитов принимал участие депутат горсовета Павел Чуфырев. Свой выбор он пояснил так:

- Основные дисциплины были разобраны. Плаваю я посредственно, многие виды спорта я умею – в институте стрелял, велосипед и бег был. Решили подобрать что-то более колоритное. А мне всегда было интересно попрыгать через барьер. Это было что-то новое и интересное. Я получил огромное удовольствие.

Павел Чуфырёв попробовал себя в верховой езде. Фото: скриншот

Съемки шли три часа, Павел Геннадьевич и рысью, и галопом скакал, но в ролик попало буквально несколько секунд действа. За все время Павел Геннадьевич скакал на трех лошадях, но остановились в итоге на белой – она попадала в историю с российским триколором: и футболка красная, лошадь белая и небо голубое.

- И я устал, и лошадь очень устала под конец съемок, - вспоминает Павел Чуфырев. - К тому же она была очень строптивой, ее пришлось уговаривать. Помогал в съемках конный клуб «Фортуна», что находится рядом с железнодорожным вокзалом.

Дисциплина: бег

Для бега вариантов тоже особо не было. Директор СОК «Горняк» Антон Трушенко каждый день (и даже зимой) бегает минимум по пять километров, летом участвует в хибинских трейлах, и вообще в ответе за весь в спорт в Кировско-Апатитском районе.

Антон Трушенко болеет за дисциплину "бег". Фото: скриншот

- Очень хотелось поддержать наших олимпийцев. Мы же не хотели показать, что мы крутые, мы показывали, что будем болеть за свои любимые виды спорта, и сами ими тоже увлекаемся. Это очень обидно – столько лет идти к медалям, и слушать марш Чайковского, вместо привычного гимна, постоянно находиться под допинговым прессингом, - делится своими впечатлениями Антон Трушенко.

А видели ли олимпийцы?

Никто из участников ролика об этом не знает. А Алексей Гиляров даже расстроился:

- Вот почему ты мне раньше эту мысль не подала? Я бы отправил видео своим ребятам, чтобы их порадовать.

Кстати, Алексей Гиляров напомнил нам, что Россия не первый раз выступает под олимпийским флагом. После развала Советского Союза, и когда суверенные государства еще не до конца сформировались, все атлеты союзных республик приехали одной командой и выступали под единым нейтральным флагом. Это было в 1992 году на зимней Олимпиаде в Альбервилле и летней Олимпиаде в Барселоне. Летом флаг нес легендарный Александр Карелин. При этом каждый участник этой объединенной команды шел с флагом своей, недавно образованной страны, но все вместе. И это был последний раз совместного выступления.

Давайте просто улыбнемся

Но вернемся к местному креативу. Видео апатитчан и кировчан в сети подверглось разбору чуть ли не «по косточкам». Кто-то улыбнулся вместе создателями – понятно, что попасть в «яблочко» - это больше метафора, чем достоверный факт, кто-то увидел в этом политическую подоплеку, а кто-то обрушился с критикой физической формы участников ролика.

- Нас даже назвали толстяками. Но мы решили, что это такой «бодипозитив» и посмеялись. Если мы чем-то занимаемся, мы следим за этим на Олимпиаде. И наша задача была – показать свою любовь и поддержку, - поделился с нами Антон Трушенко.

- Не всегда нас можно увидеть в нестандартной обстановке. К тому же стало понятно, над чем еще надо работать. А злые языки пусть завидуют, - убедил нас Павел Чуфырев.

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