После отравления детей в поезде Мурманск - Адлер возбудили уголовное дело

Уже изъяты пробы пищи и воды, назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" после отравления детей в поезде Мурманск - Адлер.

Напомним: ребятам, которые едут в оздоровительный лагерь, 6 августа после приема пищи стало плохо. У них поднялась температура, появились диарея и рвота. В поезде у детей взяли анализы.

- В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей. 20 несовершеннолетних госпитализировали в больницы Белореченска и Апшеронска, остальные продолжили следование до станции назначения, - сообщили в пресс-службе Северо-Западного СК на транспорте.

Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте, уже изъяты пробы пищи и воды, назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица, истребована документация, организован комплекс масштабных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

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