"Пошла выливать старый суп, а тут это": жительница Мурманска обнаружила в унитазе плавающую крысу

Победить грызунов пока что не удается. Фото: скрин видео

Нашумевший дом № 49 на улице Буркова в Мурманске продолжает неприятно удивлять своих жильцов. Напомним: пятиэтажка долгое время страдала от плесени и поселившихся тут же комаров. Также в здании был сломан общедомовой бойлер и периодически сбоило электричество.

К счастью, горячая вода у северян уже появилась, от насекомых тоже удалось избавиться. Однако проблемы не закончились - на сей раз в доме развелась иная живность. Так, местная жительница Елена Ястребова рассказала о хвостатом "чуде", которое плавало у нее в унитазе.

- Пошла выливать старый суп, а тут крыса! Хотя мы все дыры в квартире заделали, но те нашли другой путь - через канализацию. И это ужасно... жить в таких условиях, - пожаловалась на личной странице в соцсетях северянка.

По словам женщины, победить грызунов не удается. Если приглядеться, возле дома очень много дыр, через которые мыши и крысы спокойно пробираются в подвал. Одно время грызуны даже бегали в подъезде и "спали" у квартир.

Сейчас жильцы злополучного дома вновь обратились в управляющую компанию с просьбой провести дератизацию.

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