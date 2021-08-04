ФосАгро поддержит российских аграриев скидками на свою продукцию

В середине июля текущего года ФосАгро уже объявила о фиксации цен на свою продукцию для российских аграриев до окончания осенней посевной. Фото: ПАО «ФосАгро»

Крупнейший в стране производитель фосфорсодержащих удобрений объявил о снижении цен на 5% для фермерских хозяйств и производителей продукции открытого грунта в целом и на 10% тем из них, кто пострадал от природных катаклизмов.

В середине июля текущего года ФосАгро уже объявила о фиксации цен на свою продукцию для российских аграриев до окончания осенней посевной. Этот шаг стал частью комплекса мер по дальнейшему повышению ценовой доступности продукции компании для российских аграриев, методика определения которой ранее была разработана по поручению первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова межведомственной рабочей группой. В ее состав вошли глава Минпромторга России Денис Мантуров, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, а также представители Минэкономразвития, ФАС и Российской ассоциации производителей удобрений.

Новая мера поддержки сделает минеральные удобрения еще доступнее: помимо фиксации цен, скидку 5% получат все фермерские хозяйства и аграрии, выращивающие овощи открытого грунта. Еще большее снижение цен на удобрения – на 10% - коснется КФХ и овощеводов открытого грунта из зон природных ЧС. Воспользоваться скидками аграрии смогут также до завершения осенней посевной – 31 октября.

Именно эти категории аграриев попали в высокую зону риска из-за последствий природных ЧС, продолжающейся пандемии и спровоцированных ею резких изменений макроэкономической ситуации. Скидки будут распространяться на особо востребованные в период осенней посевной фосфорсодержащие марки удобрений: аммофос и NPK-удобрения.

Эта мера поддержки российского АПК принята ФосАгро в развитие предложений по контролю цен за сезонными продуктами питания в регионах, сформированных в ходе совещания парламентариев с членами Правительства РФ и главами регионов с участием первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева и первого вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщает отраслевой журнал «Агроинвестор». В список сезонной продукции вошли: капуста, лук, картофель, морковь и свекла, а также огурцы и помидоры.

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