В Заполярье ремонт некоторых дорог идет с опережением графика

На дорожную кампанию в 2021 году выделили 3 миллиарда рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Если в других регионах к летним работам приступают уже в конце апреля – начале мая, то в Мурманске ремонт дорог и кампания по благоустройству обычно стартуют в июне. А с учетом того, что снег у нас может пойти и в июле, а дожди - дело привычное, то времени у подрядчиков не так уж много. Важную тему дорог и преображения Заполярья затронули на последнем заседании правительства Мурманской области.

Уют Севера

- За два последних года на благоустройство дворов многоквартирных домов, спортивные и детские игровые комплексы, тротуары и т.д. было выделено 2,8 миллиарда рублей. А на 2021 год выделено 2,5 миллиарда – мы радикально увеличиваем суммы, которые направляем на улучшение качества жизни северян, - отметил губернатор Андрей Чибис.

К слову, Мурманская область входит в число регионов-лидеров по индексу качества городской среды. Десять заполярных городов были отмечены по этому показателю: Мурманск, Снежногорск, Полярный, Гаджиево, Кола, Ковдор, Кировск, Апатиты, Кандалакша, Североморск.

- Особое внимание уделяется капремонту дворов. В этом году работы пройдут в 28 муниципалитетах, благоустройство уже началось и должно завершиться до 30 сентября. Отдельная задача – реализация проектов-победителей и финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В Заполярном это «Тропа здоровья» (готовность 42%), в Оленегорске – «Сквер космонавтики» (30%), в Кандалакше – «Город у Белого моря» (38%), в Североморске – пешеходная зона на улице Сафонова (38%), в Апатитах – улица Дзержинского (35%), в Мончегорске – Ленинградская набережная (28%), в Гаджиево – зона отдыха у озера Центрального (35%), в Полярном – пустырь у историко-краеведческого музея (10%), - отметила министр градостроительства Мурманской области Мария Гаврилова. – Если говорить о финалистах, то это «Снежный сквер» в Снежногорске, городской парк в Кировске, общественное пространство в районе площади Ленина в Ковдоре.

Самые масштабные работы идут, на правах регионального центра, в Мурманске. Например, готовятся к реконструкции площади Пять Углов – проект преображения будет создаваться благодаря всероссийскому конкурсу. Еще один масштабный проект – смотровые площадки у Кольского залива - их концепция определена, осталось закупить оборудование и провести работы на месте до конца сентября. Из идей, которые также запланированы к реализации в этом году, - новые муралы, расширение сети велопроката, скейт-парк в Долине Уюта и молодежное пространство «Контейнер Холл».

Быстрее и качественнее

Второй важной темой заседания правительства стала дорожная кампания, на которую в этом году выделили 3 миллиарда рублей, в том числе половину этой суммы направят в муниципалитеты, что на 313 миллионов больше, чем в 2020-м. В планах – привести в порядок почти 150 километров дорог.

- Благодаря программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» ремонтируется автоподъезд к селу Териберка. Ход работ высокий, готовность составляет почти 93%, также есть проектное решение по второму этапу дороги, с 20-го по 35 километр, стоимость оценивается почти в миллиард рублей, - рассказал министр дорожного хозяйства Артем Гришин. - Впервые в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы мосты: путепровод дороги Заполярный - Сальмиярви, через реки Умбу и Мартимъявр. Работы идут в соответствии с графиком, отставания нет. Также по нацпроекту в работе пять региональных дорог, запланированных на этот год. На двух из них, Снежногорск – Гаджиево и Пиренга – Ковдор, работы уже завершены. Кроме того, подрядчик начал ремонт дороги Оленегорск – Ловозеро, которая стоит в плане на следующий год.

К слову, Кандалакша и Зеленоборский досрочно закончили ремонт дорог и занялись дополнительными участками за счет сэкономленных средств. Досрочно подрядчики сдали направления Снежногорск - Гаджиево и Пиренга - Ковдор. Уже поставлена точка на объектах, финансируемых по программе реновации ЗАТО, а это 13 участков в Заозерске, Оленегорске, Высоком и Алакуртти.

- В целом хочу отметить, что уже в этом году мы будем приступать к участкам, которые были запланированы на 2022 год,- добавил Андрей Чибис.

Еще один положительный момент в кампании этого года – в Мурманске стало больше подрядчиков. В прошлом году, напомним, областной центр провалил летний сезон, едва перейдя по показателям середину от намеченного. Оказалось, что в городе просто не хватает рабочих рук, а еще есть проблема с техникой – на все участки нашлась всего одна фреза. В этот раз провели работу над ошибками, и удачно: на текущей момент план по фрезерованию выполнен на 93%, укладке асфальтобетонного покрытия - на 44%, некоторые участки идут с опережением.

В этом году водители увидят, насколько ровнее стали проспекты Ленина и Кольский. И все работы должны завершиться до сентября. Напомним: губернатор запретил укладывать асфальт в снег - это грозит проблемами как заказчикам, так и исполнителям.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Благоустройство

В 2021 году запланированы работы на 128 территориях, прилегающих к 250 многоквартирным домам в 28 муниципальных образованиях. Это на 20% выше показателя прошлого года.

Дороги

550 тысяч кв. м дорог отремонтируют в рамках нацпроекта, 80 тысяч – по программе содействия, 45 тысяч – по комплексному плану развития ЗАТО, 387,7 – за счет субсидий муниципальным образованиям и 89 тысяч – в Мурманске, по статусу областного центра. На 2021 год запланировано работ на 131 больше, что выше прошлогоднего показателя на 87%.

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