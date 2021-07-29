«Главное – сильные ноги»: Спортсменка из Мурманска в составе сборной России по академической гребле едет на Паралимпиаду в Токио

Высокий рост очень важен для гребцов, как и сильные ноги.

В Токио в самом разгаре летняя Олимпиада, на которую, однако, спортсмены из Мурманской области не попали. Зато 24 августа там же стартуют Паралимпийские игры. В составе сборной России по академической гребле на соревнования отправится уроженка Мурманска Екатерина Мошковская. Спорт у девушки в крови – еще со школы она занимается лыжами, а сейчас живет в Санкт-Петербурге и совмещает занятия сразу с двумя видами спорта. К слову, это не первая Паралимпиада в ее жизни – она участвовала в зимних играх в Корее, где заняла почетное пятое место.

Мы поговорили со спортсменкой о главных достижениях, непростых тренировках и волнениях перед поездкой на мировые состязания.

- Екатерина, как вы пришли в большой спорт?

- Это, наверное, судьба. В один прекрасный день я проснулась и говорю себе: «Хочу заниматься лыжами». Так все и началось, хотя до этого я никогда спортом не увлекалась, в семье тоже спортсменов нет. Первые пару лет мне не разрешали кататься – родители волновались за здоровье, так как у меня инвалидность по зрению, но я их все-таки убедила их в том, что очень хочу заниматься этим делом.

- Позанимавшись лыжным спортом, вы оказались в академической гребле. Как это произошло?

- В 2018 году, когда я была на Паралимпийских играх в Пхенчхане, главный тренер сборной по лыжам сказал мне, что Федерация спорта лиц с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата) ищет высоких девочек для академической гребли. И я решила попробовать параллельно с лыжами, и получилось!

Екатерина Мошковская занимается не только греблей, но и лыжными гонками.

- Ожидали, что в Токио отправитесь именно вы?

- Честно говоря, полгода назад совсем бы не подумала, что поеду. Конечно, рада, что выбрали меня. Собирали «четверку» сильнейших. Но даже сейчас, когда остался всего месяц до Игр, не могу быть на 100% уверена, что окажусь там. Все-таки коронавирус не дремлет. Будем надеяться на лучшее.

- Какие параметры важны для академической гребли?

- Очень важен рост. В лыжах, например, я была выше половины мальчиков – 180 сантиметров, поэтому меня позвали в греблю. Но необязательно быть изначально сильным – это нарабатывается, приходит с опытом. Распространенное ошибочное мнение, что гребцам необходимо иметь сильные руки. Но главное – это крепкие ноги и спина.

- А сами смотрите Олимпийские игры?

- Смотрю академическую греблю, иногда другие виды спорта, но не в прямом эфире – времени не хватает. А так, хотя бы узнаю результаты участниц из России или включаю повтор.

- Как проходят ваши тренировки?

- Последний год мы тренируемся в Москве на гребном канале в Крылатском, а также в зале. Но в основном практика идет на воде. В основном три тренировки в день получается. Выходной выдается раз в неделю – это время зачастую хочется провести в горизонтальном положении, за просмотром кино.

Девушка уже не первый раз возвращается с наградами после крупных соревнований.

- Случались ли курьезы на соревнованиях?

- Самое распространенное – когда гребцы во что-то врезаются, так как гребут спиной вперед и не видят, что происходит. На Чемпионате России, например, у нас несколько ребят вообще не вырулили и заехали на берег. Но слишком уж эпичных ситуаций вроде бы еще не случалось.

- Какие планы на будущее?

- Пока сложно ответить на этот вопрос. Не хочу уходить из спорта, потому что возраст позволяет тренироваться, особенно в гребле. Также в марте 2022 года, когда будут проходить зимние Паралимпийские игры, попытаюсь пройти отбор. Тренером пока становиться не планирую, мне больше по душе спортивная реабилитация.

- И все-таки лыжи или гребля?

- Не могу выбрать между ними - оба этих вида спорта одинаково значимы для меня. Если бы я знала, что важнее, то уже бы определилась, так как заниматься сразу двумя – очень непросто. Чтобы показывать хорошие результаты и там, и там, нужно, наверное, сверхчеловеком быть. Но я стараюсь как могу.

В Мурманске у девушки семья и друзья, так что периодически она приезжает в родное Заполярье и даже тренируется здесь.

Ждем августа и будем болеть за нашу землячку!

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