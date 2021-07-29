Топ-5 мест для пеших прогулок в Мурманске

Выбрать маршруты для уютной прогулки в нашем городе непросто, но мы попытались найти наиболее приемлемые. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Современная урбанистика считает, что город обязательно должен располагать к прогулкам. Это и показатель его ориентированности на человека, и комфорт среды обитания. Если человек хочет гулять по городу, то, значит, город создан для своего жителя.

Есть населенные пункты, созданные для променада. Точнее, в них есть какое-то особое очарование, которое позволяет наматывать километры, не обращая внимания на светофоры, мусорки и людей. Потому что там есть на что посмотреть и без этого. Внимание растворяется, глаз выхватывает мезонины, балконы, перспективу, деревья, панораму. Ноги идут сами собой, музыка в ушах шумит.

С Мурманском немного сложнее. Город изначально строился и затачивался под конкретную цель - обслуживание порта и промышленности. Удобство для людей, комфорт прогулок, пестрота для взгляда, - об этом тогда мало думали.

Выбрать маршруты для уютной прогулки в нашем городе непросто, но мы попытались найти наиболее приемлемые.

КП-2 или «Снежинка»

Если зимой туда можно добраться на общественном транспорте, то летом только на своей машине или такси. Тропа проходит по лесной местности, есть подъемы и спуски, смотровая площадка и даже скамейки. Летом она проходит по берегу озера, а зимой ее маршрут гораздо длиннее - можно уйти даже до Долины Уюта.

Что посмотреть? Лес, скалы, кормушки, если повезет - белок, спортсменов и немного города.

КП-2 или «Снежинка» Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Бараний лоб

Это мегалитический памятник природы, что находится рядом с рукотворным памятником «Алеша». Чтобы удлинить прогулку, можно идти от домика моржей по берегу Семеновского озера, пройти мимо метеорологической станции, подняться к «Алеше», выйти на стоянку автомобилей и оттуда спуститься к горным скальным породам. Геологи утверждают, что на них видны царапины, оставленные ледником. Спуститься к городу можно через парк аттракционов. На этой прогулке надо одеться потеплее - пронизывающий ветер у памятников Защитников Заполярья - стандартная история.

Что посмотреть: метеорологическую станцию, сейды, Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», панораму порта, Бараний лоб, парк аттракционов.

Бараний лоб Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Роста

Прогулка по самому старому микрорайону города может оказаться очень терапевтической. Там есть нестандартной постройки дома с эркерами, балкончиками, лепниной, уютные зеленые дворики, скамейки, лавочки. В последние годы там появились скверы и зоны для спорта. Тихим вечером можно прогуляться, воображая себя в южном городе - там сохранились местами приятные глазу зеленые деревья.

Улица Шмидта

Для любителей урбанистики и техновидов в городе тоже есть место. Начать прогулку можно от средней мореходки вдоль железной дороги поверху. Оттуда открывается хорошая панорама на город, залив, железнодорожные пути. Потом можно перейти мост у подземного перехода и вдоль дороги пройти до морвокзала. Оттуда подняться к железнодорожному вокзалу или дойти до ледового дворца.

Маршрут получится длинным, насыщенным выхлопными газами, шумом поездов, работой порта, суетой города.

Улица Шмидта Фото: Мария ПАШЕНКОВА

От Абрам-мыса до Мишуково

Если у вас есть машина, то вы можете позволить себе очень интересную прогулку. Начать ее можно со смотровой площадки на Абрам-мысе, потом спуститься вниз и пройти до Мишуково по линии залива. Дорога проходит в очень чистом спокойном районе. Могут попадаться как большие особняки, уютные домики с видом на залив, так покосившиеся избушки. Есть спуски к самому заливу, смотровые площадки, виды на порт и корабли.

Эта прогулка может оказаться достаточно долгой, но очень насыщенной. Сократить ее можно, если сразу спуститься вниз к заливу. Там даже есть родник, из которого приезжают набирать воду со всей окрестности.

От Абрам-мыса до Мишуково Фото: Мария ПАШЕНКОВА

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