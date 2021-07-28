13 августа в Карелии стартует V Международный фестиваль «Ruskeala Symphony»

логотип фестиваля Ruskeala Symphony

Праздник музыки продлится два дня и завершится 14 августа. Сам фестиваль был создан по инициативе Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова в 2017 году и сразу заявил о себе, как о явлении в культурной и туристической жизни России, войдя в топ-15 региональных событий страны. А осенью 2020 года наш «Ruskeala Symphony» стал обладателем Гран-при Национальной премии Russian Event Awards-2020 в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры».

Организатором «Ruskeala Symphony» являются: Правительство Карелии, Министерство культуры Республики Карелия, Карельская государственная филармония и горный парк «Рускеала» (ООО «Колмас»).

Десять концертов фестиваля пройдут на нескольких площадках Горного парка «Рускеала»: в Итальянском карьере, на глади озера Большого мраморного каньона, на железнодорожной платформе «Рускеала» и на площади у старой парковки горного парка.

Первый день работы фестиваля – концерт в Итальянском карьере «А зори здесь тихие. Ночь кино с Симфоническим оркестром», на котором в сопровождении Симфонического оркестра Карельской филармонии под управлением Алексея Ньяга выступят звездная актриса театра и кино Екатерина Гусева и известный певец Владислав Косарев.

Второй день - день звезд - соберет на концертных площадках фестиваля выдающихся артистов и известнейшие музыкальные коллективы. Слушателей ждут шедевры мировой классики, волшебство шотландского фолка в исполнении Оркестра волынщиков Москвы, любимые композиции от Мужского камерного хора Карелии, кроссовер от Духового состава Симфонического оркестра филармонии и знаменитого квартета «Exprompt», цыганский джаз «Звезда Мануш» в исполнении целой плеяды знаменитых артистов: Даниила Крамера (фортепиано), Дмитрия Купцова (гитара), Игоря Иванушкина (бас-гитара, контрабас) и Полины Касьяновой (джазовый вокал). Завершающий концерт фестиваля «Золотая классика» традиционно представит публике самых востребованных академических музыкантов современности. Под аккомпанемент Симфонического оркестра филармонии под управлением Анатолия Рыбалко на сцену в Итальянском карьере выйдут выдающийся пианист Лукас Генюшас (Москва), солисты Мариинского театра Виолетта Лукьяненко (сопрано) и Роман Арндт (тенор).

Внимание! Всем, кто собирается посетить фестиваль Ruskeala Symphony-2021.

Все мы второй год живем и работаем в условиях пандемии, поэтому еще раз хотим предупредить нашу потенциальную фестивальную публику о мерах безопасности. При посещении Ruskeala Symphony-2021 зрителям необходимо иметь при себе один из документов:

— документ, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19 (достаточно о прохождении первой дозы вакцины);

— документ, подтверждающий перенесенное заболевание COVID-19, если со дня выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

— справку об отрицательном анализе на COVID-19, полученную не ранее чем за 72 часа до мероприятия.

И, конечно, помним о масках, перчатках и портативных дезинфекторах.