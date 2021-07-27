Современно и удобно: В Мончегорске построят новый микрорайон

Мончегорск расширится за счет нового микрорайона южнее центральной части города. Фото: Ольга Засухина

Отток населения с Севера – проблема, которую пока не удается решить. Но Мончегорск может наглядно показать, как эту негативную тенденцию можно переломить, – "Норникель" и Кольская ГМК планируют появление в городе металлургов нового микрорайона.

Курс на развитие

- До конца 90-х ежегодно вводили по 500 тысяч квадратных метров жилья, сейчас это сошло на нет. Это «болезнь» большинства городов Севера, - говорит глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков.

Теперь же в планах – строительство на площади почти в 13 га микрорайона, на территории которого будет почти две тысячи квартир. Амбициозный план связан с планами компании на развитие в Мурманской области.

Так, "Норникель", взявший курс на "зеленое" производство, активно модернизирует свои мощности и ликвидирует накопленный экологический ущерб. Для этого порой приходится принимать сложные решения. Так, в декабре 2020 года в Никеле был остановлен плавильный цех, который нельзя было модернизировать, а весной этого года по этой же причине в Мончегорске закрылся металлургический цех. Но это не значит, что промышленность уходит с Кольского полуострова – важность нашего региона в общей производственной цепочке велика (Кольский дивизион "Норникеля" является рафинировочным центром компании).

- Руководством было принято решение развивать активы по дивизиональному принципу, поэтому на Кольском полуострове был создан дивизион, куда вошли наши местные компании и финский актив Харьявалта, что позволяет говорить о его международности. Мы серьезно занимаемся ликвидацией накопленных экологических последствий. На протяжении уже двух лет идет демонтаж остановленных, не действующих производств, уже нет порядка 100 различных эстакад, мостов и т. д. Сейчас наши площадки преображаются на глазах. Все эти мероприятия - это подготовка к развитию и стремление в течение ближайших 5-7 лет стать "зеленой" компанией, - говорит генеральный директор АО «Кольская ГМК» Евгений Борзенко.

Мончегорск прошел путь от рабочего поселка до города и продолжает расти. Фото: Ольга Засухина

Новому заводу – больше рабочих

В середине июля были озвучены планы по строительству в Мончегорске нового завода катодной меди и отделения по разделению файнштейна, инвестиции в проект составят почти 140 миллиардов рублей. Ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год, и к этому времени уже должны появиться первые жилые дома южнее центральной части города. События взаимосвязаны.

- Компании нужен квалифицированный персонал. В Мурманской области мы уже занимаемся программами образования, например, с этого года в мончегорском филиале МАГУ будут обучать по специальностям «Металлургия цветных металлов» и «Автоматизация технологических процессов промышленных предприятий». Но рынок труда региона не безграничен, поэтому мы будем привлекать кадры со всей страны. При этом рынок жилья в Мончегорске исчерпан - так и возникла необходимость строительства собственного микрорайона со служебным жильем. Мы хотим, чтобы он стал драйвером развития территории, символом обновленного Мончегорска, - отметил Евгений Борзенко.

На местном уровне такой проект поддерживают, ведь это глоток кислорода для города металлургов. Как сказал Виктор Садчиков, новый микрорайон – это не только жилые дома, но и возможность построить новые школы, детские сады или модернизировать и расширить уже существующие.

Новый комфорт для Крайнего Севера

Как будет рождаться новый микрорайон? Через конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции. Старт ему дан 27 июля (подробнее об этапах читайте в «Конкретно»). Заявиться могут как отдельные компании, так и консорциумы.

Главное требование к новому микрорайону – он должен быть современным, с развитой инфраструктурой, местами отдыха. Чтобы участники конкурса понимали, что строить надо в условиях Крайнего Севера, их полностью погрузят в особенности нашего региона, расскажут про рельеф, климат и т. д. Что важно: во время работы над проектом будут учитываться мнения мончегорцев.

- В первом квартале этого года проводилось социологическое исследование для мастер-плана Мончегорска. Оно подтвердило значимость квартирного вопроса для жителей города и их запрос на продуманные и интересные общественные пространства. Мы понимаем, что конкурс привлечет профессионалов со всей страны, в его рамках будут предложены современные идеи, концепции, которые будут отвечать запросам времени. Это может изменить облик всего города. Важно, чтобы Мончегорск был гостеприимным, привлекательным городом, чтобы здесь хотелось жить и работать будущим сотрудникам, - заглядывает в будущее директор АНО «Агентство развития Мончегорск» Анна Федорова.

Фото: КГМК

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2024 - 2028 годы – сдача нового микрорайона

КОНКРЕТНО

Как будет проходить конкурс

27 июля – старт, заработал официальный сайт monchegorsk-life.ru

10 августа - установочный вебинар для потенциальных участников, на котором будет озвучено техзадание и будут названы детальные условия.

25 августа - окончание приема заявок, их экспертиза.

2 сентября - заседание жюри для определения финалистов. После этого они приступят к разработке концепции. Также в сентябре пройдет установочный семинар, чтобы финалисты смогли увидеть планируемую к застройке территорию своими глазами.

До 22 ноября – прием конкурсных предложений.

2 декабря – выбор победителя.

Общий призовой фонд – 7,25 миллиона рублей, в том числе 3,25 миллиона за первое место, 225 миллионов – за второе и 1,75 – за третье.

НА ЗАМЕТКУ

Сайт конкурса monchegorsk-life.ru

Телефон для справок (495) 445-03-82.

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