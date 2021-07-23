Черные усачи – опасные вредители леса

Фероловушка

В их числе и усачи рода Monochamus, которые включены в перечень карантинных организмов, ограниченно распространенных на территории Российской Федерации.

На территории Республики Карелия установлены карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинным объектам — большому черному еловому усачу, малому черному еловому усачу, черному сосновому усачу.

Чем опасны усачи

Личинки черных усачей имеют белую окраску и черную голову, а их тело покрыто редкими щетинками. Обычно они достигают в размере около 5 см, но имеет значение и вид черного усача. Личинки способны выгрызать целые площадки под корой деревьев, а затем углубляться в их толщу, оставляя после себя множество ходов. Иногда личинки начинают очищать свои лабиринты от образовавшихся опилок, выталкивая их наружу через круглые отверстия в коре. Черные усачи являются обладателями крупных размеров тела, которое имеет вытянутую форму. Окраска насекомого черная, а поверхность тельца блестит на солнце, переливаясь оттенками бурого и зеленовато-бронзового.

Усачи отличаются своими длинными вытянутыми надкрыльями и тонкими усиками, вырастающими больше размеров своего хозяина практически в два раза. Жук достигает до 35 мм в длину, но его будущие размеры сильно зависят от количества питания личинки.

Жуки усачей начинают летать в конце июня и продолжают свою жизнедеятельность до начала осени. При благоприятном течении жизни их личинки развиваются за два года.

Питаются хвойные усачи в том числе и молодыми побегами деревьев, повреждая их ветви и крону, а также значительно ослабляя деревья. Древесина после набегов усачей становится абсолютно непригодной ни для жизни самого дерева, ни для дальнейшей его переработки. Всего лишь четвертая часть древесины, поврежденной насекомыми, может подойти для использования. Жуки причиняют вред дереву не просто так, а для того, чтобы в скором времени заселиться в их стволы. Здоровое дерево насекомым не по зубам, ведь ходы быстро заливаются смолой, и личинки быстро гибнут. Поваленные деревья и свежие стволы, привезенные на склады, тоже очень привлекательны для черных усачей.

Кроме того, усачи являются переносчиками микроскопического, но исключительно опасного патогена - сосновой стволовой нематоды, который в благоприятных климатических условиях способен вызвать массовое увядание хвойных насаждений. Через раны, нанесенные жуками, нематоды проникают в древесину здорового дерева. Питаясь на эпителиальных клетках смоляных каналов, нематоды быстро размножаются, расселяются по всему дереву и убивают его за несколько недель.

Мониторинг

Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора с целью выявления карантинных объектов и анализа их численности на территории Республики Карелия ежегодно проводится мониторинг. В июне 2021 года в рамках мониторинга специалистами Управления было установлены феромонные ловушки на территории Республики Карелия.

Феромонные ловушки предназначены для заманивания насекомых и мотыльков при помощи определенных запахов, характерных для представителей определенного вида. Ловушки просты в обращении, экологичны и могут использоваться несколько раз.

Система общения насекомых между собой гораздо тоньше и насыщеннее, чем у человека. Данный факт человек может использовать в своих целях, например, для того, чтобы бороться с вредителями. Существенный прорыв в развитии науки о средствах коммуникации членистоногих произошел в связи с открытием феромонов. Половые феромоны – это набор определенных веществ, которые вырабатывают специальные железы насекомого для привлечения мужских особей. Эти вещества именуют также аттрактантами, они являются собирательным названием всех веществ, которые, являясь продуктами внутренней секреции, выделяются животными для привлечения особей противоположного пола. Благодаря этим химическим веществам, индивидуальным для каждого вида, насекомые отличают особей своего вида среди других. Ученые научились синтезировать компоненты и набор веществ, используя их действие для борьбы с вредителями. В настоящее время известно множество половых феромонов огромного числа насекомых, выведенных искусственно.

Большой плюс феромонных ловушек состоит в том, что половые феромоны абсолютно безопасны для людей, насекомых-опылителей растений и прочих животных. Они могут «работать» по насекомым выборочно, не затрагивая прочих представителей фауны, не загрязняя окружающую среду, поскольку являются экологически неопасными. Искусственные феромоны неядовиты, под воздействием солнца и влажности постепенно разрушаются, а потому не накапливаются и не загрязняют окружающую среду.

Преимущество применения феромонных ловушек состоит также в том, что они дают возможность производить постоянный мониторинг численности вредителей.

При вывозе древесины необходим сертификат

Основной способ распространения насекомых на новые территории – перевоз заселенной жуками древесины.

Чтобы не допустить распространения карантинных вредителей на новые территории, предприятиям, занимающимся заготовкой и переработкой древесины, необходимо выполнять требования законодательства в области карантина растений: проводить систематические обследования лесных массивов, мест складирования и переработки лесоматериалов с целью своевременного выявления карантинных вредителей, а в местах складирования зараженного лесоматериала – строго соблюдать санитарные правила.

Вывоз лесоматериалов с территории, зараженной карантинными объектами, допускается только при наличии у грузоотправителя карантинного сертификата, а за пределы Российской Федерации – фитосанитарного сертификата, удостоверяющих отсутствие в продукции карантинных организмов. Невыполнение ограничений по вывозу и использованию лесопродукции в карантинной фитосанитарной зоне может привести к распространению усачей на территории, свободной от заражения, и способствовать гибели лесных насаждений.

По всем возникающим вопросам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим заготовку, хранение, переработку, перевозку и реализацию лесоматериалов и лесопродукции из деревьев хвойных пород можно обращаться в Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора в отдел фитосанитарного надзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу по адресу: г. Петрозаводск, ул. Мурманская, 22, (8142) 56-61-31, fitorsn@yandex.ru.

Пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхонадзора