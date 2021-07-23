Самый северный в мире ветропарк даст Мурманской области «зеленую» энергию

Первую ветроэнергетическую установку на территории ветропарка уже установили. Фото: Руслан Тулупов

Энергетический «аппетит» Мурманской области растет. Все потому, что в регионе реализуются новые крупные проекты, которым нужны бесперебойные поставки электричества. Во взаимной связи с этим на кольской земле хотят работать компании, которые могут обеспечить эту потребность.

Так, сейчас в Мурманской области активно строится ветропарк - Кольская ВЭС, который недавно получил статус стратегического инвестиционного проекта региона. Соответствующий документ подписали губернатор Андрей Чибис и Стефан Звегинцов, глава Enel в России, дочерняя компания которой - ООО «Энел Рус Винд Кола» - занимается реализацией проекта.

- «Зеленая» энергия и строительство самого крупного за Полярным кругом ветропарка для правительства Мурманской области имеет принципиальное значение. С одной стороны, это инвестиции, которые оцениваются в 23 миллиарда рублей, с другой – современные технологии. Рассчитываю, что ветропарк создаст, по сути, новый технологический задел у нас на Севере, и производство водорода, которое потенциально может сложиться на нашей территории, даст новые экономические возможности. Заключение соглашения – фиксация тех решений, о которых мы договаривались ранее. Надеюсь на развитие нашего сотрудничества, в том числе и в сфере образования, - прокомментировал Андрей Чибис.

Кольская ВЭС станет самым крупным ветропарком за Полярным кругом: на 257 гектарах разместятся 57 турбин. В феврале этого года на площадку доставили 122-тонный семиметровый трансформатор, причем для этого пришлось провести спецоперацию: оборудование довезли по железной дороге, а на саму стройку - уже по перекидному мосту через реку Канентъявр. Установленная мощность Кольской ВЭС оценивается в 200,97 МВт (ВЭС сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 600 000 тонн углекислого газа в атмосферу).

Строительство Кольской ВЭС должно завершиться в 2022 году. Фото: Руслан Тулупов

- Проект возведения данной электростанции имеет большую значимость для Мурманской области. Кольская ВЭС – самый северный в мире ветропарк, дающий Заполярью дополнительную, так называемую «зеленую» энергию. Использование естественных неисчерпаемых источников – это современный и перспективный подход к энергетике. Надо отметить, что параллельно реализуется проект строительства второй цепи Кольско-Карельского транзита. Все это в перспективе даст Мурманской области повышение надежности энергосистемы, а также дополнительные поступления в бюджет региона, - подчеркнул вице-губернатор региона Юрий Сердечкин.

Строительство ветропарка должно закончиться в следующем году (первый камень Кольской ВЭС был заложен 19 сентября 2019 года). А пока на прошлой неделе на его площадке появился первый ветряк – ветроэнергетическая установка.

СПРАВКА

Когда энергии в избытке

Идея строительства ветропарка мощностью в 200 МВт в Кольском районе существовала с 2001 года. Сначала его хотела строить голландская компания Windlife Energy, но в 2017 году по результатам проведенного российским правительством тендера право на строительство двух ветропарков, мощностью 201 МВт (Мурманская область) и 90 МВт (Ростовская область), получило ПАО «Энел Россия» – российская генерирующая компания, основным акционером которой является итальянский энергетический холдинг Enel. Кольская ВЭС будет поставлять всю вырабатываемую электроэнергию в единую энергосистему России. При этом Мурманская область – энергоизбыточный регион за счет каскада ГЭС и Кольской АЭС. Казалось бы, зачем разрабатывать еще один проект, если есть риск, что энергия «застрянет» в регионе и ее нельзя будет кому-то передать из-за технических сложностей? Но тут стоит сделать акцент на то, что проблема с инфраструктурой для передачи энергии решается.

Губернатор Андрей Чибис и глава Enel в России Стефан Звегинцов подписали соглашение о статусе стратегического инвестиционного проекта. Фото: Правительство Мурманской области

В июле прошлого года для Мурманского транспортного узла «Россети» построили распределительную сетевую инфраструктуру - две линии протяженностью 30 километров, реконструировали четыре ЛЭП и две подстанции. Работы повысили надежность электроснабжения жителей Мурманска. В ближайшей перспективе «Россети ФСК ЕЭС» планируют завершить строительство подстанции «Мурманская», которая станет вторым по мощности центром питания региона. Уже поставлены под напряжение автотрансформатор и открытое распределительное устройство.

Будет обеспечено электроснабжение Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, угольного терминала «Лавна» и одноименной тяговой подстанции «РЖД». Подстанция «Мурманская» станет ключевым элементом схемы выдачи 201 МВт мощности Кольского ветропарка.

В июне 2021 года на полях Петербургского международного экономического форума Мурманская область подписала соглашение с корпорацией «Роснано» о пилотном проекте создания углеродно свободной зоны в Заполярье. В пределах этой зоны будет разработан и запущен комплекс мероприятий по внедрению технологий с различным уровнем готовности, направленных на снижение выбросов парниковых газов в жизненном цикле производства промышленной продукции.

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