Топ-10 заброшенных мест Мурманской области

Железнодорожный вокзал в Кировске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Иногда хочется увидеть не глянцевую сторону региона, которую подготовили для туристов, а другую, «непричесанную». Во многих городах Мурманской области можно найти заброшенные объекты с интересной историей, которые часто не показывают гостям Заполярья. Выглядят они колоритно и помогут узнать Кольский край с новой стороны. Но стоит помнить, что посещать такие объекты надо с осторожностью: так как они заброшены, здесь могут быть опасные участки, на которых легко получить травму. Поэтому не ходите туда в одиночку, лучше, возьмите гида и смотрите на «призраков» издалека.

Железнодорожный вокзал в Кировске

Эту достопримечательность уже как только не рекламируют. И в список культурного наследия его внесли, и стены граффити разрисовали с помощью местных и приглашенных художников. И даже легенда про этот вокзал есть о том, что планировали его строить в другом Кировске - в Ленинградской области, но перепутали города. От здания остались стены в стиле помпезной «сталинской» архитектуры, намеки на просторные залы, остатки мраморных колон, а вместо высоких потолков – открытое небо. Говорят, центральный зал украшала репродукция картины Айвазовского «Девятый вал».

ДК Горняк в Кировске. Фото: Максим Максимов.

ДК Горняк в Кировске

Остатки здания находятся в микрорайоне Кукисвумчорр, что в народе зовется 25 километр, рядом с одноименным горнолыжным склоном. Построили его в 1934 году. Монументальное здание много лет было центром притяжения и культурной жизни горняков. Но после пожара в 2000-х годах восстановлению больше не подлежало. Из самого интересного – на последнем этаже сохранилась комната кинооператора, а в ней - постамент, на котором в свое время был установлен трофейный немецкий кинопроектор.

Площадка 52 Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Площадка 52

Заброшенный военный поселок на автомобильной дороге Ура-Губа-Заозерск-Видяево интересен не столько комплексом жилых корпусов, хозяйственных построек и оригинальными росписями на стенах, сколько хранилищем, расположенным по другой стороне от дороги, ближе к озеру. Оно оборудовано в скале с высокими потолками и огромными (метр в толщину) бетонными дверьми. В этом месте хранили радиоактивные заряды. В хранилище кроме стен и остатков системы вентиляции не осталось ничего, но место остается жутковатым, атмосферным и мрачным. Внимательно смотрите себе под ноги – по середине туннелей есть опасные люки.

Кладбище кораблей в Ура-Губе Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Кладбище кораблей в Ура-Губе

Добраться туда можно только на лодке – можно попросить рыбаков отвезти вас на обратную сторону острова Медведь прямо в заливе Ура-губы. Металлические корпуса видны даже со спутника. Кстати, «урак» - это олень, самец-второгодка у саамов, и название никак не связано с воинствующим кличем.

Средняя школа в Териберке. Фото: Алексей Селиверстов.

Средняя школа в Териберке

Здание средней школы в поселке Териберка стало сильным объектом притяжения туристов. Вот только от него с каждым годом все больше что-то забирают: туристы переломали все микроскопы, физическое оборудование, книги, плакаты, тетради. Для обогрева сжигают рефераты, оставленные в школе, паркет, обшивку стен, рояль. Зато оставляют картины и надписи на стенах. «Холодно тут у вас, но красиво» - главная достопримечательность этой школы. Хотя за школу обидно – она была одной и самых оснащенных сельских школ в области и когда ее оставили, она замерла в безвременьи, ожидая учеников назад. Туристы оказались беспощаднее. Пару лет назад в школе прошел необычный Последний звонок – школьники из Мурманска и Кировска приехали туда в платьях, с лентами и воздушными шариками – попрощаться окончательно.

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