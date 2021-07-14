Лучшие достопримечательности Мурманска: что посмотреть, как добраться

Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны или попросту "Алеша". Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманск, конечно, не город-курорт, зато город-герой! В столице Заполярья найдутся достопримечательности на любой вкус и без впечатлений они точно не оставят. Рассказываем, какие из них заслуживают наибольшего внимания.

"Алеша"

Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны или попросту "Алеша", как его любят называют северяне, - визитная карточка Мурманска. Он установлен в живописном месте на возвышенности, откуда открывается прекрасный вид на Кольский залив и сам город.

Монумент высотой в 42 метра представляет собой фигуру солдата в плаще и автоматом за плечом, взгляд которого устремлен на запад, в Долину Славы, где в годы войны проходили ожесточенные бои за Кольский край. Памятник уступает по размерам лишь волгоградской статуе "Родина-мать". Обязательно стоит посетить.

Кстати, в этом году хотят разработать проект по созданию парка Победы у Алеши.

Как добраться: из центра города - на троллейбусе №3, №4 или автобусах №10, №18, №5. Выйти на остановке "Улица Гагарина", дальше пешком по улице Александрова.

Пришвартованный на вечную стоянку на морском вокзале Мурманска атомный ледокол "Ленин". Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ледокол "Ленин"

Пришвартованный на вечную стоянку на морском вокзале Мурманска атомный ледокол "Ленин" приковывает к себе взгляды туристов и неспроста. Внушительное судно известно тем, что стало первым в мире с ядерной силовой установкой. Атомоход был создан для того, чтобы сопровождать караваны на Северном морском пути. За время работы он провел 3740 судов.

Побывать на экскурсии по ледоколу стоит каждому любителю морских приключений. Стоимость билета - около 100 рублей. Численность группы - не более 20 человек (из-за ковидных ограничений)

Как добраться: чтобы дойти до морского вокзала, нужно перейти пешеходный мост над железнодорожными путями, который начинается у автовокзала Мурманска и повернуть направо.

Памятник, посвященный женщине, верно ждущей своего моряка из плавания Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Памятник Ждущей

Памятник, посвященный женщине, верно ждущей своего моряка из плавания, тоже заслуживает внимания. Открыли его в 2012 году на улице Чумбарова-Лучинского. Рядом со скульптурой Ждущей оборудована смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на Кольский залив. Здесь хорошо помечтать, сидя на скамейке, а также отдохнуть от житейских проблем. К слову, недавно тут же установили деревце любви, на который за определенную плату можно повесить свой листочек.

Как добраться: сесть на автобус №18 и ехать до конечной остановки "улица Саши Ковалева".

Мемориал-маяк, посвященный памяти морякам, погибшим в мирное время. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Мемориальный комплекс "Маяк"

Мемориал-маяк, посвященный памяти морякам, погибшим в мирное время, расположен на спуске между улицей Челюскинцев и проспектом Героев-североморцев. Был открыт в 2002 году. Внутри него находится музей, где разместились памятные плиты, посвященные погибшим морякам разных флотов.

Рядом с маяком установлен судовой якорь с заложенной под ним капсулой с морской водой, а также фрагмент затонувшей подводной лодки "Курск". Идеальное место, чтобы почтить память мужественных мореплавателей, но радостных впечатлений ждать, разумеется, не стоит.

Со смотровой площадки у Маяка также открывается красивый панорамный вид на Мурманск.

Как добраться: из центра города на автобусе №18 доехать до остановки "Семеновское озеро", пройти пешком до церкви Спас-на-Водах и оттуда спуститься к Маяку.

Самый большой океанариум за Полярным кругом, открытый в 1992 году. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Мурманский океанариум

Самый большой океанариум за Полярным кругом, открытый в 1992 году, еще одна визитная карточка Мурманска. Там можно увидеть выступления тюленей, морских котиков, которые не оставят без умиления и ярких впечатлений как детей, так и взрослых. Цена билета - 300 рублей (детский) и 400 рублей (взрослый).

Как добраться: заведение с ластоногими располагается в парке культуры и отдыха на Семеновском озере. Туда из центра города можно добраться на автобусах №18, №5, №10, троллейбусах №3 и №4. Остановка - "Улица Гагарина".

Парк культуры и отдыха на Семеновском озере имени О.П. Найденова. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Семеновское озеро

Парк культуры и отдыха на Семеновском озере имени О.П. Найденова - любимое место отдыха мурманчан, в особенности летом. Тут располагается вышеупомянутый океанариум, парк аттракционов и милый памятник коту Семену. Здесь можно покататься на катамаранах или лодке, отведать вкусных шашлыков, осмотреть город с колеса обозрения или смотровой площадки и просто отдохнуть. Отличное место для прогулок, в том числе с детьми.

Как добраться: из центра города на автобусах №18, №5, №10, троллейбусах №3 и №4. Выйти на остановке "Улица Гагарина".

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