У "Алеши" в Мурманске появится "Парк Победы"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Instagram сообщил о большом проекте, который реализуют в регионе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Instagram сообщил о большом проекте, который реализуют в регионе.

- Еще один конкурс, который запустим в этом году, разработка проекта по созданию "Парка Победы" у нашего "Алеши", а это уже душа всей области. И северяне также примут в нем участие, - рассказал глава региона.

Напомним: в свое время парк "Патриот" хотели сделать у Семеновского озера. Также сейчас идет обсуждение преображения площади Пять Углов и проекта "Новый Мурманск".

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