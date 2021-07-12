Двухметровый карьер и 3D взрыв-схемы

Один из вариантов оформления помещения кафедры горного дела. Фото: Пресс-служба ФосАгро

В рамках совместной комплексной программы «Кадры для ФосАгро!» в Апатитском филиале МАГУ появятся суперсовременные лаборатории, новейшее программное обеспечение, а учебное пространство вуза будет оформлено в едином стиле.

Цель программы «Кадры для «ФосАгро!» - создать в непосредственной близости от производства – Кировского филиала АО «Апатит» - базу для подготовки специалистов, обладающих ценными для компании качествами: компетентность, ответственность, готовность к постоянному профессиональному росту. Кроме того, для предприятия важно, чтобы развивались и уже работающие на предприятии сотрудники. Однако, для достижения этой задачи нужно, чтобы условия обучения в местном филиале Мурманского арктического госуниверситета соответствовали производственным реалиям, которые в последние десятилетия шагнули далеко вперед.

План модернизации

Для этого в 2021 году Кировский филиал «Апатита» направит на модернизацию кафедры горного дела 10 млн рублей. К осени кафедра горного дела наук о Земле и природообустройства по уровню материально-технического оснащения не будет уступать по уровню крупнейшим федеральным вузам.

Преображение кафедры горного дела уже началось. За счет средств предприятия в вузе отремонтируют и оформят аудитории и лаборатории, где студенты занимаются научными исследованиями и выполняют практические работы по минералогии — открытым, подземным горным работам. Новый облик приобретут коридор и четыре рекреации, каждая из которых будет отвечать определенной тематике: геология, обогащение полезных ископаемых, открытые и подземные горные работы. Пространство кафедры оформят в едином стиле.

Учебные лаборатории наполнят новейшим оборудованием и программным обеспечением. К примеру, для научно-исследовательской лаборатории приобретут оборудование для разработки методики опробования скважин. По заказу «Апатита» студенты будут разрабатывать ее совместно с научными сотрудниками ФИЦ КНЦ РАН.

Первый этап создания современной образовательной среды в вузе планируется завершить в ноябре. Фото: Пресс-служба ФосАгро

Также в лабораториях появятся интерактивные панели и специализированные компьютерные программы, используемые в рамках обучения горным специальностям и возможностям моделирования. Пользоваться ими смогут также студенты всех кафедр филиала.

Кроме того, на кафедре установят объемный макет действующего карьера Восточного рудника в разрезе размером два на четыре метра с масштабными моделями горной техники. В лаборатории подземных горных работ появятся демонстрационный макет «Подземная разработка полезных ископаемых» и интерактивные 3D взрыв-схемы.

Новая среда и новая специальность

— Начиная от коридоров и заканчивая специальными лабораториями образовательная среда кафедры горного дела приобретет современный вид, — говорит Ольга Островская, директор филиала МАГУ в Апатитах, — и будет соответствовать высоким требованиям промышленного производства. Сегодня мы находимся на стадии согласования необходимых документов и надеемся, что сможем приступить к работе в самое ближайшее время.

Первый этап создания современной образовательной среды в вузе планируется завершить в ноябре. В целом же программа взаимодействия «Кадры для «ФосАгро!» рассчитана на 2021–2023 годы. За это время Кировский филиал «Апатита» планирует вложить в модернизацию филиала МАГУ в Апатитах более 80 млн рублей. Улучшится не только материальная база. Повысится и качество образовательного процесса, к которому планируется привлечь научных сотрудников и преподавателей из ведущих вузов страны.

Уже в этом году в рамках программы в филиале МАГУ в Апатитах открыт набор первокурсников на новую специализацию — «Горные машины и оборудование» — в составе специальности «Горное дело».

— Набор идет и на очную, и на заочную формы обучения, — продолжает Ольга Михайловна. — В этом году в целом на горные специальности и направления выделено 29 бюджетных мест на очное обучение и еще 50 предусмотрено в заочном формате.

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