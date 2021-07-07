Больницы, клиники и медицинские центры Мурманска: сайты, телефоны, адреса

Редакция "КП-Мурманск" сделала подборку сайтов больниц в Мурманске, а также их адресов и телефонов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Редакция "КП-Мурманск" сделала подборку сайтов больниц в Мурманске, а также их адресов и телефонов. Ковидные ограничения снова приводят к тому, что вырастает потребность в удаленном способе взаимодействия с больницами: нужно узнать про госпитализацию, возможность получения консультации и экстренной помощи. Ведь коронавирус другие болезни не отменяет.

Клиники, больницы, центры

ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина», ул. Академика Павлова, д. 6, корп. 3, телефон контакт-центра 8 (8152) 567-567. Сайт.

ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр» (городская больница, Севрыба, женские консультации, роддома), Мурманск, ул. Володарского, д. 18, телефон (8152) 459-991. Сайт.

ФГБУЗ «Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова ФМБА России», стационар - ул. Павлика Морозова, 6, поликлиника - ул. Володарского, 2/12, телефон (8152) 551-234 Сайт

ГОБУЗ «Мурманская областная станция скорой медицинской помощи», ул. Октябрьская, д. 2А, телефон 03, 103, приемная главного врача (8152)454-327 Сайт

ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови», Павлова, д. 6, корп. 5, телефон (8152) 250-267 Сайт

ГОБУЗ «Мурманская областная детская клиническая больница», ул.Свердлова, д.18, телефон (8152) 413-820 Сайт

Профильные учреждения:

ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер», ул Павлова, д. 6, корпус 2, телефон (8152) 568-900 Сайт

ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер», Верхне-Ростинское шоссе 17А, диспансер - ш.Верхне-Ростинское, д.17а, тел. (8152) 265-883, пр.Г-североморцев 3/2, тел. (8152) 413-908 Сайт

ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи», ул. Лобова, д.10, телефон (8152) 22-50-08, (8152) 22-56-67, (8152) 22-88-22 Сайт

ГОБУЗ «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер», ул. Адмирала флота Лобова, д. 12, телефон (8152) 691-200 Сайт

ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер», ул.Свердлова, д2 к4, телефон (8152) 603-402, +7-900-943-03-64 Сайт

ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника», пр. Ленина, 78, телефон (8152) 683-000, 683-001. Сайт

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