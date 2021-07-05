Мурманская область названа самым безопасным регионом для детей

Далее в порядке убывания в рейтинг вошли Татарстан, Омская, Волгоградская и Свердловская области, Мордовия, Магаданская область и Москва. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Уполномоченный представитель президента по правам ребенка Анна Кузнецова выступила на совещании "Реализация стратегии комплексной безопасности детства: опыт регионов" в Общественной палате РФ. Она сообщила, что ведомство проанализировало регионы на предмет смертности детей.

- Мы смотрели гибель детей по разным направлениям – это падения из окон, пожары, подтопления, ДТП, смертность на объектах железнодорожного транспорта, от рук преступников, суицид, - сказала на совещании Анна Кунецова.

По этим данным обмудсмен составила список из десяти наиболее безопасных регионов в России. Возглавила список Мурманская область. Вторым и третьим регионом стали Санкт-Петербург и Курская область. Далее в порядке убывания в рейтинг вошли Татарстан, Омская, Волгоградская и Свердловская области, Мордовия, Магаданская область и Москва.

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