Пришел из рейса - попал под статью: как моряки из Мурманской области сталкиваются с сектантами

В школе после прочтения книги всем нам приходилось держать ответ перед учителями литературы. А уже во взрослом возрасте некоторых из нас ждет экзамен строже – перед правоохранительными органами. «КП-Мурманск» изучила непростую тему, как наши моряки попадают под Уголовный кодекс или Кодекс об административных правонарушениях за опасные книги.

Проверка показала

По данным Мурманской таможни, во время проверок вернувшихся из-за границы судов было найдено 50 экземпляров запрещенной литературы.

- Когда суда заходят в порты других стран, у моряков, как правило, есть свободное время на прогулки, общение с местными жителями. Сейчас с коронавирусом ситуация изменилась, появилось понятие «карантина». Но обычно в редкие минуты отдыха после тяжелой работы моряки гуляют по портовым городам. И не так редко к ним подходят последователи различных организаций, деятельность которых в нашей стране запрещена. Они дают бесплатно книги «для просвещения», ведут задушевные разговоры. И моряки по наивности берут эту литературу, - рассказал на условиях анонимности один из членов экипажа рыбопромыслового судна.

О каких книгах и организациях речь? Об иеговистах, которые оказываются на слуху достаточно часто.

Управленческий центр «Свидетелей Иеговы»* в России оказался вне закона в 2017 года: Верховный суд признал его экстремистским и пополнил им список запрещенных в нашей стране религиозных организаций. Однако секта свою работу не прекратила. Так, в январе этого года в суд были переданы материалы уголовного дела в отношении мурманчанина, который три года проповедовал от лица запрещенной организации и распространял опасные книги. Ранее штрафы в шестизначные суммы получили два жителя Полярного, которые занимались тем же.

Опасные разговоры

Моряки для иеговистов оказались благоприятной аудиторией. Как сообщил наш источник, головной офис секты - «Общество Сторожевой Башни» - который находится в США, вербует новых адептов среди экипажей морских судов, а сами суда использует как каналы трансграничных перевозок для пересылки российским адептам религиозной литературы и материалов издательства «Watchtower Bible and Tract Society of New York». Распространением литературы также занимается некоммерческая организация Stella Maris (ее деятельность не запрещена).

С уставшими от тяжелой работы мужчинами иеговисты ведут душевные разговоры о жизни, подкупая доверие (читайте «Компетентно»). Сектанты часто хорошие психологи: знают, на какие точки надавить, чтобы человек раскрылся перед ними. А потом дают книги «просто посмотреть». Иногда по оформлению таких печатных изданий не понятно, что они имеют отношение к секте. Поэтому россияне берут их, относят в каюты и иногда даже ни разу не открывают за рейс, думая, что выкинут их как ненужную макулатуру. Но во время досмотра по возвращению оказывается, что моряки совершили преступление.

По ч. 1 ст. 16.2 КоАП (Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) моряки могут получить штраф до 20 тысяч рублей на должностное лицо. А вот по ст. 16.3 КоАП (Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации) – уже штраф в полмиллиона на граждан.

КОМПЕТЕНТНО

Представитель Русской православной церкви отец Владимир:

- В том, что моряки интересуются духовной жизнью, находятся в поиске, нет ничего плохого. Эта тяжелая профессия очень располагает к мыслям о боге. Я сам несколько раз был в море, достаточно один раз попасть в хороший шторм, и о Боге задумываешься тут же. Другое дело, что они получают от представителей таких учений суррогат – литературу искаженного толка, не имеющую с христианством ничего общего. Такие учения несут большую опасность и для личности, и для христианского мировоззрения, и основ государственной безопасности... Так, у «Свидетелей Иеговы» запрещено переливание крови, было много случаев, когда из-за этого врачи не могли спасти людей, в том числе и детей. Последователи не служат в армии. Это секта не для спасения души, а для заработка денег: все ее члены обязаны платить. Но обвинять наших моряков в том, что они по незнанию взяли запрещенную литературу, не так правильно, как пытаться их просветить. Церковь, сотрудники службы безопасности, капитаны судов, - все эти люди должны чаще рассказывать, почему опасно общение с представителями запрещенных учений.

* «Свидетели Иеговы» - запрещенная в России организация

