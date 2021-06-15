В Териберке мужчина пошел помогать другому рыбаку и пропал

Пропал Николай Никольский, 1976 года рождения в Териберке. Фото: паблик ДТП ЧП Мурманск

Странная история произошла в Териберке в ночь с 13 на 14 июня. Николай Никольский 1976 года рождения пошел на рыбалку с сыном и другом. Остановились они на реке Териберке внизу моста в избушке. Ночью к ним приплыл мужчина на лодке и сказал, что он с нижних порогов и у него возникли проблемы с мотором.

- Коля ушел с ним. Ночью возвращался [в избушку - прим. ред.], сказал другу, что сам справится. В 6 утра друг и сын проснулись, Коли нет. Ждали, думали, что пережидает дождь где-то в укрытии или в машине, если буксировал чужую лодку. Позже друг нашел на сопке точку работы сотового оператора и вызвал спасателей. Лодку с водометом нашли у берега выше первых порогов, все целое, сухое, вещи на месте, - пишет в паблике "ДТП ЧП Мурманск" Наталья Куликова.

Николай был одет в рыбацкий костюм. В Териберке собирают поисковый отряд, первый вышел на поиски сегодня в 11 часов. Родственники пропавшего мужчины просят откликнуться тех, у кого знакомые или друзья были в это время на реке Териберка. К отряду можно присоединиться и после работы. Для любой информации есть контактный телефон +7 (921) 153-23-49, на который можно звонить круглосуточно.

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