В Мурманске будут судить одного из руководителей запрещенной организации "Свидетели Иеговы"

Руководители запрещенной организации попали под статью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2019 году сотрудники ФСБ и СУ Следственного комитета накрыли региональную ячейку в Мурманске. Выяснилось, что в апреле 2017 года начала действовать местная религиозная организация Свидетелей Иеговы «Центральная, Мурманск»*.

У нее были два руководителя, которые почти три года собирали единомышленников, читали им проповеди, давали религиозную литературу, проводили собрания. Руководители запрещенной организации попали под статью.

- В рамках уголовного дела следователями СК при силовой поддержке бойцов УФСБ России по Мурманской области в пяти адресах на территории Мурманска проведены обыски в целях изъятия имеющих значение для уголовного дела документов и предметов, а также установления лиц, причастных к противоправной деятельности. В ходе обысков изъяты большой объем литературы, электронные носители информации. Кроме того, установлен круг лиц, принимавших участие в собраниях, а также лица, которые их организовывали и проводили собрания в режиме онлайн, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Сейчас в отношении одного из руководителей завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

Материалы будут направлены в суд. В отношении второго фигуранта уголовного дела - второго руководителя местной религиозной организации заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.

*запрещенная в России организация

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