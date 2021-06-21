Полный список ограничений из-за коронавируса в Мурманской области в июне 2021 года

В Мурманской области вводятся новые ограничения из-за коронавируса из-за роста числа заболевших. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области стремительно растет число заболевших коронавирусом, их уже почти свыше 100 за сутки. Проанализировав ситуацию, в правительстве региона решили ввести новые ковидные ограничения. Публикуем полный список.

С 22 июня ограничиваются командировки для муниципальных и государственных служащих, в них можно отправлять только если есть необходимость. Напомним, что с 21 июня 30% гос- и муниципальных служащих должны перейти на удаленку. К такому же шагу склоняют и работодателей других форм собственности.

С 23 июня фудкорты работают только на вынос или как курьерская доставка. С этого же дня закрываются детские игровые комнаты и центры, а кинотеатр могут работать, но с заполняемостью зала на 50%.

С 26 июня заселение в гостиницы, мини-гостиницы, турбазы, хостелы, дома отдыха и т.д. может происходить только с сертификатом о полном курсе вакцинации, отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позже чем за 3 суток, или справкой об антителах.

С 22 июня отменяются всех массовые и культурные мероприятия, как в помещениях, так и на свежем воздухе. Закрываются дома культуры, филармонии, театры.

С 22 июня ограничивается посещение третьими лицами учреждений социального обслуживания: домов престарелых, центров по уходу за пациентами и т.д.

С 23 июня государственные и муниципальные учреждения максимально переходят на предоставление услуг в электронном формате, граждан принимают только по предварительной записи. С этой же даты во всех организациях вне зависимости от формы собственности все мероприятия и встречи ограничиваются по количеству человек – не более 30 присутствующих. Спортивные и физкультурные мероприятия могут проходить, но без зрителей.

Напомним, что уже приостановлен прием пациентов дневные стационары, а заведения могут работать с 6.00 до 23.00. Общественный транспорт должен ходить с наполняемостью салона на 2/3.

Работодателям предписали предоставлять дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы работникам в день вакцинации и один день после вакцинации от ковида.

Все ограничения действуют до особого ограничения.

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