Для настоящих эстетов

Подпись к фотографии : Квадроциклы QRX теперь в Петрозаводске! Фото: ИП Шихуцкий Е.П.

Если вы решите провести отпуск в Карели осенью, точно не прогадаете. Да, здесь будет уже не так тепло, как летом, но и этот сезон имеет много преимуществ. Такой отдых планируют настоящие эстеты, ведь именно в это время года природа показывает самые яркие и сочные краски.

Снижается осенью и поток туристов, но все основные достопримечательности и экскурсии при этом остаются доступны. Кроме того, все так же можно планировать отдых в Карелии на природе: рыбалка, поход за грибами. Для любителей активностей есть джип-туры и велопоходы.

За карельской брусникой

Сентябрь в Карелии вполне приятное время для походов. Главное помнить, что ночи в это время уже довольно холодные, поэтому стоит взять побольше теплых вещей. Комаров и мошек осенью уже нет.

Карелия щедра на лесные ягоды, а сентябрь - как раз основной сезон сбора брусники. Она начинает идти уже с конца августа, но самые сочные ягоды поспевают в первый месяц осени. Встретить кустарник в лесах и на болотах можно буквально в каждом районе. А увезти самую «витаминную» ягоду домой не составит труда - она очень хорошо сохраняется.

Если планируете экскурсионный отдых, то сентябрь - самое время посетить знаменитые острова Кижи и Валаам. В первый месяц осени, пока еще открыта навигация, туда продолжают ходить экскурсионные теплоходы.

Рунопевческие деревни

Золотой осенью хорошо отправиться в этнографические туры по Карелии. Так можно больше узнать о местной культуре, традициях, кухне. Одно из самых интересных для этого мест - старинная деревня Вокнаволок, которая сама по себе является памятником. Она находится в 60 км от города Костомукша и стоит на берегу озера Верхнее Куйто. История деревни насчитывает около 400 лет, а большую часть местных жителей сегодня представляет древний народ карелы.

Деревня Вокнаволок связана с созданием знаменитого карельского эпоса «Калевала». В местном музее вы узнаете, что в основу рунических песен легли предания и легенды, собранные, в том числе, в этом поселении. Петь руны — особое искусство, которое передавалось из поколения в поколение. Интересно и то, что Вокнаволок сохранила архитектуру и планировку старинных карельских деревень, и увидеть это на фоне осенней природы будет двойным удовольствием.

Не забудьте также заглянуть в подлинный домик крестьянина, который стал музеем: увидите настоящий постоялый двор, сохранившиеся конюшни и амбары. А если заинтересуетесь темой рунопевческих деревень Карелии, имейте в виду и другие поселения - например, Калевала, Хайколя, Юшкозеро, Войница.

Отдыхаем на турбазах

Для тех, хочет устроить отдых в Карелии осенью на природе, вдали от городской суеты, всегда работают уютные турбазы. А если замерзнете, то можно погреться в баньке или сауне, которые есть практически во всех загородных комплексах. Лучше всего размещаться у водоемов: так вы сможете любоваться карельскими озерами и закатами на их берегах.

Не прогадаете, если выберете Сортавалу - там будут и гостиницы, и экскурсии. Причем, в ноябре цены снижаются. Обязательно посетите Горный парк «Рускеала» со знаменитым Мраморным каньоном. А добирайтесь до него на ретропоезде «Рускеальский экспресс». Такая поездка точно запомнится надолго.

А еще осень в Карелии - идеальное время для лечебного отдыха: в республике работает множество санаториев с целебными грязями и минеральными водами.

ИП Шихуцкий Евгений Павлович

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