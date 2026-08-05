Математика больничного и декрета: как северянам узнать, сколько заплатят за временную нетрудоспособность

В 2026 году существенно увеличился максимальный порог пособия по беременности и родам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Обязательное социальное страхование - это финансовая подушка безопасности для каждого официально трудоустроенного человека. Ее важность трудно переоценить, когда северянин уходит на больничный или готовится к рождению ребенка. О том, как сегодня работает система страхования по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, рассказал управляющий отделением СФР по Мурманской области Вадим Корнов.

- С 1 июля 2026 года региональное отделение перешло к беззаявительному назначению ряда социальных выплат. Какие именно пособия теперь назначаются автоматически, и что это значит для жителей нашего региона?

- Давайте начнем с того, что обязательное социальное страхование защищает работника дважды: когда он заболел сам, и если ему нужно ухаживать за ребенком. Сюда входят оплата больничного, пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Наша главная задача - обеспечить гражданину доход на тот период, когда он временно не может работать, причем сделать это максимально быстро.

Прежде основой для расчета перечисленных выплат служили документы и сведения, которые мы точечно запрашивали у работодателя уже после наступления страхового случая, например, если сотрудник заболел. С 1 июля 2026 года Отделение назначает выплаты на основе данных, которые уже хранятся на индивидуальном лицевом счете каждого северянина. Мы можем обратиться к работодателю только в том случае, если в системе обнаружится нехватка каких-либо сведений. Цель изменений - ускорить сроки выплат гражданам и сократить административную нагрузку на страхователей.

- Впереди - сезон простуд. Давайте напомним нашим читателям: от чего зависит размер больничного?

- Размер выплат напрямую зависит от стажа и среднего дневного заработка за два последних года до болезни, включая периоды работы у других работодателей. При стаже от восьми лет и более выплачивается 100% от среднего заработка, от пяти до восьми лет - 80%, а до 5 лет - 60%.

Если заболел ребенок, при расчете больничного учитывается его возраст и стаж родителя. У взрослых размер выплат зависит от стажа и среднего дневного заработка за два последних года до болезни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На оплату больничного может рассчитывать как действующий сотрудник, так и бывший работник, с момента увольнения которого не прошло 30 дней. В этом случае оплата будет составлять 60% от среднего заработка. Все больничные листы оформляются в электронном виде. Если человек имеет учетную запись на «Госуслугах», он получает уведомления по каждому статусу электронного листка нетрудоспособности: открытии, продлении, закрытии и оплате.

В 2026 году Отделение оплатило 129 490 электронных больничных. Максимальная сумма пособия за один день в нашем регионе составляет 6 827 рублей.

- Многие интересуются: почему оплата больничного может приходить двумя суммами?

- Это зависит от причины нетрудоспособности. Выплата делится на две части, если больничный оформлен из-за болезни или травмы самого сотрудника. Первые три дня временной нетрудоспособности оплачивает работодатель, а последующие дни - отделение Социального фонда. Это правило не распространяется на больничный по уходу за ребенком. В этом случае всю сумму полностью выплачивает региональное отделение.

- А если заболел ребенок, порядок расчета больничного меняется?

- Здесь мы учитываем не только стаж родителя, но и возраст ребенка. Если ребенок младше восьми лет, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100% среднего заработка родителя, независимо от его стажа. Если ребенку восемь лет и старше и он лечится дома, то первые 10 дней оплачиваются по общим правилам пропорционально стажу. Все последующие дни - уже в размере 50% от среднего заработка. При лечении в стационаре пособие за весь период рассчитывается исходя из страхового стажа работника.

- Какое максимальное количество оплачиваемых дней по уходу за больным ребенком можно оформить?

- Это зависит от возраста ребенка. Если ребенок младше семи лет, оплатят не более 60 календарных дней в год, а при тяжелых заболеваниях из специального перечня - до 90 дней. Для детей от семи до 15 лет лимит составляет 45 дней в году, при этом оплачивается не более 15 дней по каждому случаю. Если ребенок старше 15 лет, то годовой лимит - 30 дней, а за один случай болезни оплатят не более семи дней. Для детей-инвалидов действуют особые правила - 120 дней в год.

Если ребенок заболеет во время ежегодного оплачиваемого отпуска взрослого, пособие по временной нетрудоспособности не назначается. Добавлю, что при уходе за больным взрослым членом семьи оплачивается не более 30 календарных дней в году.

Индивидуальные предприниматели тоже могут получать больничные и декретные. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Еще на основании больничного листа оформляется пособие по беременности и родам. Расскажите, что важно знать работающим мамам об этой выплате?

- Пособие по беременности и родам выплачивается женщинам в размере 100% среднего заработка за два календарных года, предшествующих году начала декретного отпуска. Выплата перечисляется единовременно за весь период отпуска по беременности и родам: 140 дней при обычных родах, 156 дней при осложненных родах, 194 дня при многоплодной беременности.

В 2026 году существенно увеличился максимальный порог: при стандартном течении одноплодной беременности и родах без осложнений за 140 календарных дней северянки могут получить до 955 тысяч рублей. Минимальная сумма установлена на уровне 174 тысяч рублей. Точный размер выплаты зависит от заработка женщины за расчетный период.

- Как сегодня рассчитывается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для официально трудоустроенных жителей Мурманской области?

- Принцип расчета остается стабильным и понятным. Пособие составляет 40% от среднего заработка родителя за два календарных года, предшествующих году ухода в отпуск. Например, если мама ушла в декрет в 2026 году, мы берем ее доходы за полные 2024 и 2025 годы. Минимальный размер ежемесячного пособия в 2026 году составляет 14 937,5 рубля в месяц, а максимальный - 83 032,18 рубля в месяц.

Отпуск, кстати, могут оформить и другие работающие члены семьи. Все больше мужчин получают эту выплату. Если в 2025 году таких пап было 335, то с начала 2026 года их число уже достигло 496 человек, продемонстрировав заметный рост. Кроме того, в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет находятся 195 работающих бабушек и дедушек.

Напомню, что родители, которые решили досрочно выйти на работу, не теряют право на ежемесячное пособие. Причем не имеет значения режим работы - можно выйти на полный рабочий день или трудиться неполное время, а также место выполнения работы - в офисе, на дому или дистанционно. Пособие сохраняется даже при трудоустройстве к другому работодателю.

- А если индивидуальный предприниматель заболеет или соберется в декрет, он может рассчитывать на выплаты от отделения Социального фонда?

- Индивидуальные предприниматели тоже могут получать больничные и декретные. Для этого им нужно вступить в добровольные правоотношения с региональным отделением и заплатить взносы на социальное страхование. Подать заявление можно через портал «Госуслуги» или в клиентской службе отделения Фонда.

С 2026 года самозанятые тоже получили право на оплачиваемый больничный. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы получать социальные гарантии в 2027 году, индивидуальному предпринимателю необходимо уплатить страховые взносы до 31 декабря 2026 года. Размер взноса в Мурманской области в текущем году составляет 13 199,71 рубля. Внести можно сразу всю сумму или по частям.

С начала года 302 индивидуальных предпринимателя Мурманской области получили больничные и декретные выплаты. На эти цели Отделение Социального фонда России по региону направило свыше 25 миллионов рублей.

- С 2026 года самозанятые тоже получили право на оплачиваемый больничный. Как для них работает система добровольного страхования?

- Все просто: самозанятый добровольно регистрируется в ОСФР по Мурманской области и начинает платить страховые взносы. Сделать это можно через «Госуслуги», приложение «Мой налог» или лично в клиентской службе Отделения.

Самозанятый сам выбирает размер страховой суммы, исходя из которой будут осуществляться выплаты по больничному - 35 или 50 тысяч рублей в год. Можно вносить деньги каждый месяц или перечислить всю сумму сразу за год. По состоянию на 1 июля 2026 года, 74 человека добровольно вступили в такие правоотношения с региональным отделением. Программа касается только больничных по болезни, травме или при необходимости осуществления ухода за больным членом семьи, но не включает декретные выплаты.

- Когда можно будет получить выплату?

- Право на пособия возникает не сразу, а спустя шесть месяцев после внесения годового взноса либо непрерывного перечисления ежемесячных взносов. Участники эксперимента, которые присоединились к нему в январе, сделали первый взнос в феврале. По итогам июля, у них появится право на получение больничного, сами выплаты при этом поступят в августе в случае закрытия больничного листа (при условии наступления страхового случая после 1 августа). Размер больничного зависит от страхового стажа и длительности участия в программе.

- Вадим Николаевич, если у наших читателей возникнут дополнительные вопросы, куда им можно обратиться?

- За консультацией северяне могут обратиться в Единый контакт-центр по телефону 8-800-100-00-01. Полезная и актуальная информация доступна на региональной странице сайта и в официальных аккаунтах в социальных сетях: «МАКС», Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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