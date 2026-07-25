Хранил дома голову жертвы и искал рецепты в сети. Как 15 лет назад в Мурманске искали единственного в регионе каннибала

Ивану Лебедеву был 21 год, когда он решился на жуткое преступление. Фото: Первый канал

Летом 2011 года Кольское Заполярье потрясла новость, что в Мурманске появился каннибал. До сих пор это дело остается одним из самых громких не только в регионе – его обсуждают и за его пределами. Ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации, который отмечается 25 июля, «КП»-Мурманск» вспомнила детали этой страшной истории вместе с заместителем руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Мурманской области Ильей Пуховым.

Заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Мурманской области Илья Пухов. Фото: СКР по Мурманской области

До этого случая (да и после) мурманские следователи с подобным не сталкивались, поэтому «инструкции» не было – дорогу расследования пришлось прокладывать самостоятельно. И сотрудники регионального СК с этим справились.

- Илья Александрович, а вы часто с коллегами вспоминаете это дело? Все-таки оно единственное себе подобное у нас в регионе.

- На самом деле у нас так много работы, что постоянно держать в голове даже столь яркие истории не получается. Но, конечно, событие было неординарное, и дало много опыта. Наверное, это был первый раз, когда по частям тела устанавливали через генетическую экспертизу личность потерпевшего, да и в целом был применен широкий спектр экспертных исследований. Это было одно из первых дел, когда мы столкнулись с необходимостью работать в области информационных технологий – изучать переписку в сети, - рассказывает Илья Пухов.

Летом 2011 года в Мурманске пропадает 32-летний Роман - учитель истории и обществознания первого мурманского лицея. Тревогу забила мать, когда сын не встретил ее на вокзале по возвращении из отпуска. Спустя короткий срок в поле зрения правоохранителей попадает 21-летний Иван Лебедев, работавший официантом в одном из баров.

К тому времени он не первый год буквально жил с демоном внутри себя – так он описывал свое состояние. Считая себя некрасивым, юноша пытался отрезать себе кончик носа, после – кастрировать, слышал голоса в голове. После специалисты московского института имени Сербского, изучавшие личность молодого человека, выявили у него несколько психических расстройств, в том числе параноидальную форму шизофрении.

Сам Иван хотел выучиться на психолога, чтобы разобраться в себе, но бросил эту затею. А вот от другой не отказался – Иван решил, что ему хочется попробовать человеческое мясо. Родители (мурманчанин из семьи успешного в те годы предпринимателя) догадывались, что с сыном что-то не так, водили к психотерапевту, но до изоляции от общества дело не дошло, на учете он не состоял и даже побывал в армии.

Иван познакомился с Романом, и решил, что тот станет его жертвой. У себя дома он не просто убил мужчину, а расчленил и из фрагментов тела приготовил разные блюда.

- Илья Александрович, а вы помните, как узнали, что у нас появился каннибал? Легендарная журналист «КП»-Мурманск» Ирина Тверитинова, которая единственная взяла у Лебедева интервью, пока был в СИЗО, вспоминала, что в тот день ходила за грибами, и звонок о случившемся застал ее едва ли не среди болота. Как было у вас?

- Да, прекрасно помню. В то время я работал заместителем руководителя следственного отдела по городу Мурманск, моим начальником был Федор Блюденов. Сначала это было просто сообщение о преступлении: мама пропавшего мужчины обратилась с заявлением в полицию, что не знает, где ее сын. Она очень переживала: Роман был очень обязательным, и если не встретил ее на вокзале, значит – она была уверена – что-то случилось. Они жили вместе, дома никаких следов преступления не было. Из полиции дело быстро передали нам – пропажа человека без вести автоматически встает у нас на контроль, - рассказывает Илья Пухов.

Следователи и полицейские действовали вместе, и на след Ивана вышли быстро – в этом помогли звонки между убийцей и жертвой и их переписка в соцсети. Илья Пухов вспоминает: была вторая половина одного из августовских дней, он находился в отделе, когда позвонили коллеги из полиции и сказали, что надо выезжать – предполагаемого преступника задержали.

- Он признался сразу, ничего не отрицал. Мы с Федором Алексеевичем были первыми, кто с ним общался из следователей. Мы спросили, понимает ли он, зачем его доставили в отделение полиции? Он ответил, что да: потому что убил и съел человека. И подробно рассказал, с самого начала, как к этому пришел, - вспоминает Илья Пухов.

Странные наклонности Ивана внешне ничего не выдавало: худощавый высокий парень, вполне приятный на вид и правильно сложенный, умный, вежливый, грамотно говорящий, недолго встречался с девушкой. Следователи говорят: встретишь такого на улице – не подумаешь, что перед тобой какой-то злодей. Да и все, кто знал Ивана, не могли поверить, что перед ними тот, кто способен на такое страшное преступление: девушки отмечали, что он всегда был очень галантным, соседи радовались – такой вежливый и воспитанный парень, из богатой благополучной семьи, не пьет, не курит.

Навязчивая мысль попробовать мясо человека Лебедева не отпускала несколько лет, поэтому он решил действовать. Жертву искал на сайтах знакомств среди мужчин с нетрадиционными увлечениями, понимая, что они скрывают их от общества, а, значит, все будет скрытно. Впрочем, в эксклюзивном интервью «КП» мурманчанин говорил, что его жертва сама первой написала ему на сайте знакомств, и Иван даже сначала проигнорировал его. Но одной ночью решил, что надо написать, чтобы осуществить свою давнюю нездоровую мечту.

Роман и Иван познакомились под вымышленными именами и договорились о встрече. Первой и последней.

Роман пришел к Ивану домой (он жил отдельно от родителей, но через подъезд от них, к слову – буквально по соседству с Первомайским отделом полиции, куда его и доставили, а из окон дома видна школа), недолго пообщались, и каннибал предложил пройти в ванну, где набросился на жертву с кухонным ножом, нанеся семь ударов. Там же он расчленил мужчину, некоторые фрагменты тела выбросил по разным мусоркам города, другие оставил себе и хранил в холодильнике, чтобы приготовить разные блюда.

Дом, в котором жил каннибал. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Когда домой к нему пришли следователи, то даже они, повидавшие многое, были поражены. На балконе нашли голову Романа (из нее каннибал думал сделать пепельницу), в холодильнике – его фрагменты. Пришлось провести несколько генетических экспертиз, чтобы доказать, что это останки человека. Мама Романа долго отказывалась верить, что ее сын погиб такой страшной смертью. «Он же у меня такой тихий был, работа – дом!» - плакала женщина. Сам Лебедев вину не чувствовал и о содеянном не сожалел: правоохранителям он прямо заявил, что ему все понравилось, и если бы его не поймали, он бы продолжил. Хотя одновременно с этим написал заявление, в котором просил изолировать себя от общества.

Было очевидно, что Иван не здоров, но чтобы разобраться в том, что происходит у него в голове, объединились специалисты из разных городов: в Мурманске он прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, после за ним наблюдали в режиме стационара в Москве. После этого Лебедева признали невменяемым. Хотя это не помешало ему очень тщательно готовиться к преступлению и продумать все детали. А после написать в соцсети свои откровения. Следователям он подробно и очень спокойно рассказал, как расправлялся с телом своей жертвы. «Пока готовилось, я слушал музыку и искал рецепты, например, как делать колбасу», - говорит Лебедев на оперативных кадрах.

- Важно понять, что с учетом диагноза Лебедева, он не понимал, что делает что-то плохое, связанное с преступлением. Он жил в своем мире. При этом люди с шизофренией очень организованы, детальны в своих поступках, все просчитывают. Этим и объясняется, что с одной стороны он невменяемый, а с другой – все спланировал. Как такого триггера, после которого Иван решился на преступление, не было – болезнь развивалась несколько лет, - объясняет следователь.

Это подтверждал и сам каннибал: в школе он учился на «отлично», без проблем общался с другими детьми, а вот в подростковом возрасте понял, что с ним что-то происходит. Но взрослые не заметили ничего пугающего в его поведении. Сам Иван говорил, что с родителями был не очень откровенен. Они ничего не поняли и в момент, когда он зашел к ним за мясорубкой для приготовления своих извращенных блюд.

Благодаря тому, что Иван сам подробно рассказал детали преступления и признал вину, а следователи четко отработали по уликам, расследование было недолгим. Спустя чуть более полугода после задержания суд отправил его на принудительное бессрочное лечение в специализированный психиатрический стационар на территории Ленинградской области. Сейчас о его судьбе ничего не известно.

Следователям было непросто работать над делом мурманского каннибала. Но, как говорит наш собеседник, каждый, кто идет в профессию, знает, что в ней столкнется с самыми страшными поступками человека. И те, кто к этому не готов, уходит, а самые стойкие остаются – железные нервны нужны для того, чтобы помочь восстановить справедливость или защитить пострадавших.

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