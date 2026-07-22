Стало больше смертельных ДТП. В Госавтоинспекции привели статистику аварий на дорогах Мурманской области

Большинство аварий произошло в населенных пунктах - 160 ДТП, или 61,3% от общего числа. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области за первые шесть месяцев 2026 года произошло 261 ДТП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число аварий выросло на 7,9% - тогда их зарегистрировали 242. Такую статистику приводят в Госавтоинспекции региона.

Еще тревожнее выглядит ситуация по погибшим. Так, за полгода в авариях погибли 23 человека, тогда как годом ранее жертв было 15. Рост составил 53,3%. Различные травмы получили 374 человека - это на 11% больше, чем в первом полугодии 2025 года (337).

Самыми распространенными видами аварий остаются столкновения автомобилей - на них приходится каждое второе ДТП. Каждая четвертая авария связана с наездом на пешехода.

«Водители в 90% случаев нарушали ПДД: превышали скорость, выезжали на полосу встречного движения, где это запрещено, не уступали дорогу пешеходам», - перечислил начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области Александр Каневский.

Актуальной остается и проблема нетрезвых водителей. За полгода произошло 24 аварии с участием автомобилистов, которые сели за руль в пьяном виде. Это на 26% больше, чем год назад. В этих авариях пострадали 43 человека - на 65% больше, чем в прошлом году, еще два человека погибли. Год назад смертельных ДТП с участием нетрезвых водителей не было.

Во время рейдов сотрудники Госавтоинспекции выявили более 610 водителей с признаками опьянения. Кроме того, возбуждено 48 уголовных дел в отношении автомобилистов, повторно севших за руль подшофе.

Ухудшилась и статистика по детскому травматизму на дорогах. За шесть месяцев зарегистрировали 37 ДТП с участием детей младше 16 лет - это на 23,3% больше, чем годом ранее. Травмы получили 40 несовершеннолетних участников дорожного движения против 34 в прошлом году. При этом число погибших детей снизилось с двух до одного.

Большинство аварий произошло в населенных пунктах - 160 ДТП, или 61,3% от общего числа. Чаще всего они случались в Мурманске, Апатитах и Кольском округе.

Еще 54 аварии произошли на федеральных трассах, 41 ДТП - на региональных дорогах. На дорогах иной формы собственности зарегистрировали 6 происшествий.

Количество ДТП с участием мотоциклов снизилось на 10% (с 10 до 9). Число пострадавших уменьшилось с 13 до 12 человек, погибших нет. Также сократилось количество аварий, произошедших по вине мотоциклистов, нарушивших правила дорожного движения. Таких ДТП стало меньше на 28,6%. Число пострадавших снизилось с восьми до шести человек, погибших также нет.

Водители питбайков, кроссовых мотоциклов, спортивной техники, мопедов и квадроциклов стали участниками 6 ДТП. Пострадали семь человек против 11 в прошлом году.

В Госавтоинспекции также отметили, что за первое полугодие не было зарегистрировано пострадавших среди автомобилистов в ДТП с участием диких животных.

В ведомстве напомнили и о важных изменениях для водителей. В 2026 году перестал действовать мораторий на автоматическое продление водительских удостоверений. Теперь тем, у кого срок действия прав истекает в этом году, необходимо заменить документ в установленный срок.

Еще одно нововведение ожидается осенью этого года: планируется ввести комплексы автоматической видеофиксации, которые будут выявлять автомобили, эксплуатируемые без полиса ОСАГО. Это позволит фиксировать нарушения правил обязательного страхования в автоматическом режиме.

Напомним: после ДТП с перевернувшейся по пути в Кировск маршруткой госпитализированы три человека.

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