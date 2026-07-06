Гости смогут попробовать блюда из северной рыбы, приготовленные разными способами. Фото: Правительство Мурманской области

Главный летний праздник Мурманской области - День рыбака - в этом году отметят с особым размахом. Гулянья будут идти два дня - 11 и 12 июля. Для жителей и гостей города подготовили концерты, гастрономические площадки, мастер-классы и семейные активности на двух площадках.

О программе праздника рассказали на оперативном совещании в правительстве региона. Организаторы постарались сделать программу интересной для северян всех возрастов.

«Мы подготовили обширную программу: мастер-классы для детей и взрослых, большой гастрономический блок - будем коптить, жарить и варить рыбу. Кроме того, нас ждет насыщенная музыкальная часть, в том числе зовем к нам проект из Петербурга «Хор на весь Двор». Его идея в том, что люди собираются вместе и поют известные песни. Это очень объединяет, и мы надеемся на большое количество участников» - рассказала заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

Главной площадкой празднования Дня рыбака станет площадь Морского вокзала. Оба дня, начиная с 12.00, здесь будет работать тематический фудкорт со специальным рыбным меню. Гости смогут попробовать блюда из северной рыбы, приготовленные разными способами.

Кроме гастрономической зоны, на Морвокзале откроются тематические шатры с развлечениями. Для гостей подготовили мастер-классы, игру в морской бой, шоу мыльных пузырей, встречи с настоящим капитаном, праздничные фотозоны и другие активности. Также оба дня будет работать уже полюбившаяся северянам ярмарка «Наша рыба», где можно купить дары моря.

Музыкальную атмосферу праздника создадут диджеи и творческие коллективы. Главными гостями сцены станут группа «Мамульки Бенд» и музыкальный проект «Хор на весь двор».

Ко Дню рыбака также присоединится и Полярная ярмарка на улице Воровского. С 12.00 здесь будут проходить мастер-классы, семейные развлечения, необычные экскурсии и пленэры для любителей рисования.

Одним из ярких событий праздника станет конкурс костюмов «Рыбный переполох». Морской карнавал пройдет 12 июля на площади Морского вокзала. Принять участие сможет любой желающий - достаточно прийти в костюме на морскую тематику.

Авторов самых оригинальных образов ждут денежные призы. Победителю вручат 50 тысяч рублей, за второе место - 30 тысяч рублей, а за третье - 15 тысяч.

«Проведите время с детьми за совместным творчеством: смастерите наряды своими руками или закажите готовые на онлайн-площадках. Ждем вас на Морвокзале 12 июля - будет ярко и весело!» - отметила вице-губернатор.

Напомним: в Мончегорске пройдет юбилейный фестиваль «Табуретка».

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