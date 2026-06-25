ПФ ПГУП, г. Петрозаводск. Фото: пресс- служба Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»

Петрозаводский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» предлагает обучение

Предлагает обучение по основным образовательным программам СПО по специальностям:

На базе основного общего образования (9 классов), очная форма обучения:

13.02.07 Электроснабжение (2 г. 10мес.);

23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (3 г. 10мес.);

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) (3 г. 10мес.);

23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) (3 г. 10мес.);

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (3 г. 10мес.);

23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (3 г. 10мес.);

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) (3 г. 10мес.);

23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (3 г. 10мес.);

09.02.09 Веб – разработка (2 г. 10мес.)

на базе среднего общего образования (11 классов), очная/заочная форма обучения:

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (очная, заочная форма) (2 г. 10мес.);

Сроки приёма документов:

на очную форму обучения:

- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - с 17 июня по 15 августа 2026г.

- за счет физических и (или) юридических лиц - с 17 июня по 15 августа 2026г. (при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 2026 года).

на заочную форму обучения:

- за счет физических и (или) юридических лиц - с 17 июня по 01 декабря 2026г.

Поступающий предоставляет в приемную подкомиссию оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации; документ, удостоверяющий личность; фото 3х4 (4 шт.); мед. справку СЭМД-196; СНИЛС.

Иногородним предоставляется общежитие.

Консультации по вопросам поступления:

- на очную форму обучения: по тел. 8(814-2) 445-260

- на заочную форму обучения: по тел. 8(814-2) 445-250 доб. 5.

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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»

Юридический адрес: 190031, г. Санкт-Петербург,

пр. Московский, д.9 , Петрозаводский филиал ПГУПС

Адрес филиала: 185680, РК, г. Петрозаводск,

ул. Анохина,16, Телефон (8142) 445250

ИНН 7812009592, КПП 100103001,

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Место нахождения: 185680 Республика Карелия г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 16

Официальный сайт: http://pgups-karelia.ru/. Группа ВК: https://vk.com/ pf_pgups, club180370065