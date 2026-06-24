Лесопродукцию на экспорт проверили

Земельные участки под контролем. Фото: пресс-служба Россельхознадзор Республики Карелия

За 5 месяцев 2026 года Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в Республике Карелия досмотрено и сертифицировано для отправки на экспорт более 159 тыс. куб. м лесопродукции.

Лесопродукция была направлена в Китай, Египет, Турцию, Азербайджан, Индию, Казахстан и другие страны.

На экспортные партии было выдано 3 тыс. фитосанитарных сертификатов, подтверждающих соблюдение требований стран-импортеров и фитосанитарную карантинную безопасность продукции.

Отсутствие карантинных вредителей в экспортируемой продукции подтверждено заключениями Североморского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

Земельные участки Карелии под контролем

8 июня 2026 года Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора с помощью БПЛА проведено выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного на острове Большой Клименецкий, входящем в состав Кижских шхер.

Участок отнесен к сельскохозяйственным угодьям, является пастбищем, с севера примыкает к водоохраной зоне Онежского озера.

В ходе мероприятия установлено, что участок площадью 3244 кв. м полностью зарос сорной растительностью (крапива, пырей ползучий, сныть, папоротник), а также древесной растительностью.

Сельскохозяйственное производство на участке не ведется. Зарастание земельного участка приводит к деградации, плодородного слоя почвы, и в дальнейшем выведению земельного участка из сельскохозяйственного оборота. А кроме того, такое нарушение может стать причиной пожара.

Владельцу земельного участка выдано предписание устранить выявленное нарушение.