«Резко снизился и упал на землю». В Архангельской области вертолет совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя

По предварительным данным, инцидент произошел 8 июня в районе деревни Верхнее Рыболово Приморского района. Фото: УМВД России по Архангельскoй oбласти / vk.com/mvdarh

В Архангельской области произошла вынужденная посадка частного вертолета. Следователи и транспортная прокуратура выясняют обстоятельства ЧП.

По предварительным данным, инцидент произошел 8 июня в районе деревни Верхнее Рыболово Приморского района: вертолету пришлось экстренно приземлиться из-за технической неисправности. О происшествии в спецслужбы сообщили очевидцы, которые заметили, что вертолет начал резко снижаться и упал на землю.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители отправились туда на служебном катере, так как происшествие произошло на островной территории.

«Предварительная причина вынужденной посадки - неисправность двигателя. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира, в результате инцидента никто не пострадал, их доставили в Архангельск», - сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По факту происшествия Архангельский следственный отдел на транспорте организовал процессуальную проверку. Фото: УМВД России по Архангельскoй oбласти / vk.com/mvdarh

По факту происшествия Архангельский следственный отдел на транспорте организовал процессуальную проверку. Сейчас следователи устанавливают причины отказа техники. В свою очередь Северо-Западная транспортная прокуратура также начала проверку.

«Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров», - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним: в Мурманской области завершили расследование ЧП с поездами на станции Княжая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru