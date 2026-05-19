В Мурманской области завершили расследование ЧП с поездами на станции Княжая

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В Мурманской области завершили расследование уголовного дела о столкновении грузового и пассажирского поездов на станции Княжая, после чего погибли два человека. ЧП произошло 18 декабря 2024 года.

Обвиняемыми по делу проходят машинист и помощник машиниста грузового поезда. Их будут судить за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем гибель людей и причинение тяжкого вреда здоровью.

«Работники нарушили правила безопасности при закреплении подвижного состава на станции Княжая, из-за чего грузовой состав бок о бок столкнулся с прибывшим пассажирским поездом «Мурманск – Санкт-Петербург». После столкновения произошел сход и повреждение 4 пассажирских и 14 грузовых вагонов. От полученных травм скончались два пассажира, пятерым причинен тяжкий вред здоровью», - сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

