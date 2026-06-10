Обязательной частью праздника станут мероприятия в честь триколора. Фото: Правительство Мурманской области

В 2026 году День России в Мурманской области проходит под эгидой Года единства. Праздник посвящен тому, что особенно важно сегодня, - возможности собраться вместе, провести время с семьей, друзьями и соседями, почувствовать себя частью большой страны. Рассказываем, куда стоит сходить и кто выступит на День России в Мурманске 12 июня 2026 года.

С 10 по 12 июня в учреждениях культуры региона пройдет более 180 праздничных мероприятий. Во всех муниципалитетах Мурманской области будут концерты, выставки, мастер-классы, ярмарки, творческие встречи, игровые и познавательные программы для жителей всех возрастов.

11 июня в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится праздник «Вместе празднуем День России: творчество и знания для малышей» (6+). Также для юных северян подготовят мастер-класс по сборке спилс-карт России «Знаю Россию, люблю мою страну» (6+).

Главный концерт Дня России состоится в центре Мурманска. Фото: Администрация города Мурманска

12 июня культурно-выставочный центр Русского музея приглашает мурманчан на тематическое мероприятие «Диалоги о картинах русских художников», посвященное отечественному искусству и культурному наследию страны (6+).

13 июня при участии Мурманского областного краеведческого музея пройдет экскурсия по центру города «Арт-Мурманск» (6+).

14 июня Мурманская областная научная библиотека организует квест-путешествие «Широка страна» (6+), которое позволит участникам в игровой форме узнать больше о России и ее регионах.

С 12 по 14 июня с 12.00 до 20.00 на улице Воровского будет работать традиционная праздничная ярмарка. Здесь можно будет приобрести продукцию местных производителей, попробовать блюда северных рестораторов, выбрать сувениры и изделия мастеров декоративно-прикладного творчества. Также для посетителей подготовят мастер-классы и развлекательную программу.

Центральной площадкой празднования Дня России 12 июня в Мурманске станет улица Ленинградская. С 14.00 до 16.00 здесь развернется большое народное гуляние. Для гостей организуют: этническую выставку, интерактивную площадку «Русские витязи», молодежное пространство «Молодежь 51», аквагрим «Триколор», выступления уличного театра, танцевальную программу, мастер-класс по изготовлению кокошников, интеллектуальные игры, площадку «История России», караоке, мастер-класс «Триколор».

Всего ко Дню России в Кольском Заполярье поведут более 180 мероприятий. Фото: Правительство Мурманской области

Одним из зрелищных моментов праздника станет хороводная «вечеря» перед главной сценой, которая пройдет с 15.40 до 16.00.

В 16.00 начнется праздничный Гала-концерт. Специальный гость - музыкальная группа «Пятеро», также выступят творческие коллективы региона.

Как отметил губернатор Андрей Чибис, праздник имеет особое значение для жителей региона и всей страны.

- День России - это праздник, который объединяет людей вокруг любви к своей стране, ее истории и будущего. В Мурманской области мы стараемся создавать больше возможностей для семейного отдыха, общения и участия жителей в жизни своих городов. Именно поэтому праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах региона, а открытые общественные пространства станут центром притяжения для северян, - подчеркнул глава региона.

Напомним: в июне стартуют бесплатные экскурсии для жителей Мурманской области.

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