В июне стартуют бесплатные экскурсии для жителей Мурманской области

Пилотная программа «Социальные экскурсии для местных жителей» в 2026 году охватит тысячу человек, а старт экскурсиям по самым интересным местам Кольского полуострова дадут в июне. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В прошлом году Мурманская область обновила свой рекорд по количеству туристов - более 800 тысяч человек, в том числе 53 тысячи иностранцев. И порой гости видят такие места, где бывали не все жители Кольского Заполярья.

Поэтому в 2026 году в Мурманской области запускают бесплатные экскурсии для местных.

«Справедливо возникает вопрос, что не все северяне могут доехать куда-то, потому что в высокий сезон это дороговато. Поэтому мы приняли решение выделить деньги, чтобы как минимум пять тысяч наших жителей, обратившись в Туристский информационный центр Мурманской области за счет бюджета могли поехать на экскурсию в наши уникальные места. Это социальная мера, а для тех, кто занимается туристической отраслью, это дополнительная поддержка», - рассказал губернатор Андрей Чибис.

Как уточнила министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор, пилотная программа «Социальные экскурсии для местных жителей» в 2026 году охватит тысячу человек, а старт экскурсиям по самым интересным местам Кольского полуострова дадут в июне. Подробности в профильном министерстве сообщат позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru