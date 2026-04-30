«Может, он прячется и повторяет как молитву, что его найдут». Семья ищет отца, который пропал после шторма в Териберке

На днях семья снова выйдет в море, пока оно спокойное, чтобы продолжить поиски.

В Мурманской области больше 10 дней не прекращаются поиски пропавшего рыбака Вячеслава Высоцкого. Мужчина мог стать первой жертвой мощного апрельского шторма в регионе. Но его родные верят: он может быть жив.

69-летний мужчина вышел на лодке в Баренцево море в районе Териберки 20 апреля. Вскоре он перестал выходить на связь с близкими, и они забили тревогу.

«Он вышел в море сначала с напарником, а потом один. Он и сказал нам, что отец пропал. Напарник его искал, но не нашел», - рассказывает «КП»-Мурманск» дочь пропавшего рыбака Кристина.

В море в тот день уже успел подняться ветер, но шторма еще не было. Местность Вячеслав знал хорошо, рыбак он бывалый: продумывал карту глубин, точки лова, знал места, где можно спрягаться от непогоды. Вскоре регион как раз накрыл снежный ураган, которого мужчина не смог избежать.

К поискам подключились два вертолета, судовладельцев также оповестили о том, чтобы пристальнее смотрели в воду. Через пару дней спасателям удалось найти лишь лодку рыбака: она была в акватории губы Опасова в 20 километрах от Териберки.

По словам девушки, спустя час после того, как нашли перевернутую лодку, телефон ее отца был вне зоны действия сети. А если бы телефон утонул, он был бы выключен. Как бы страшно ни было, Кристина не теряет надежду на счастливый финал.

«Мы не отчаиваемся и продолжаем искать, потому что, может быть, папа где-то выбрался на сушу, спрятался от непогоды. С берега мы все осмотрели, в море тоже выходили. Пока не нашли ни признаков крушения, ни тела, ни признаков пребывания человека. В домиках на губе Опасовой его тоже нет», - говорит Кристина.

Сейчас семье пропавшего рыбака помогают жители Териберки: кто-то присоединился в поискам, другие выделили болотоходы и другую технику. Но помощь все равно нужна: родные Вячеслава ищут местных, у которых есть лодки и которые хорошо знают территорию, и могли бы позаглядывать внимательно в ущелья.

По одной из обнадеживающих версий, Вячеслав мог успеть причалить к берегу в районе губы Опасова, когда понял, что начался шторм, и переждать непогоду на суше. Но из-за снежного урагана, который смешал все белым, он мог просто заблудиться. Связи нет, берег дикий. Сидит где-нибудь в старой избушке или за скалой и ждет, когда его хватятся.

Есть и другая версия случившегося: за несколько дней до исчезновения рыбака у териберского берега заметили стаю косаток. Могли ли они случайно повредить легкую лодку? Рыбаки говорят разное. Бросаться на человека косатки не станут, но для маленького судна встреча с такой стаей - всегда риск.

«Прошло 11 дней. Выжить еще можно, - уверена дочь рыбака. - Была уже такая история, когда погода испортилась, и папа остановился возле маяка, чтобы переждать шторм. Там тоже домики есть, его приютили, он переждал непогоду и вернулся. Я верю, что отец жив. Нельзя опускать руки и говорить «ну здесь было без шансов». Бывает, что один шаг остается до того, чтобы найти человека. Может он сидит где-нибудь и как молитву повторяет, что его найдут, не оставят. Надеюсь, что это не был несчастный случай, а просто из-за непогоды он остановился там, где пришлось, а не там, где хотелось бы».

