Каждый ребенок на первом месте. «ДРОЗД» отмечает свое 20-летие

Волховский фестиваль стартовал ровно через неделю после грандиозного фестиваля «Детям России – образование, здоровье и духовность», который прошел в Балакове. Фото: пресс-служба ПАО «ФосАгро»

В Волхове Ленинградской области стартовали торжества, связанные с юбилеем всероссийского проекта «Детям России – образование, здоровье и духовность». Гостем праздника стал прославленный путешественник Федор Конюхов. В марте этого года экспедиция Конюхова – Меняйло, стартовав из Кировска, установила рекорд дальности перелета на тепловом аэростате «ФосАгро». Рекордный полет был посвящен 20-летию программы «ДРОЗД». После полета аэронавты-рекордсмены побывали во всех городах - центрах развития «ДРОЗДа». В Волхове организовано катание детей и взрослых на уменьшенной копии воздушного шара-рекордсмена. В городском Дворце культуры открылась выставка картин Федора Филипповича, и там же прошла встреча с юными волховчанами.

Волховский фестиваль стартовал ровно через неделю после грандиозного фестиваля «Детям России – образование, здоровье и духовность», который прошел в Балакове.

Участниками юбилейного фестиваля, который проходил четыре дня, стали воспитанники и тренеры секций «ДРОЗДа» из четырех регионов страны - Мурманской, Вологодской, Ленинградской и Саратовской областей. В гости к ребятам приехали выдающиеся российские спортсмены - трехкратный победитель Олимпийских игр, член Совета Федерации РФ Герой России Александр Карелин и двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева. Они не только приняли участие в открытии фестиваля и его ключевых спортивных мероприятиях, но и побеседовали с юными спортсменами.

- «ДРОЗД» в свое время подхватил то, от чего после распада СССР отказалось государство. Движение это 20 лет назад придумал человек, которого я, в первую очередь, знаю как мастера спорта международного класса по дзюдо, заслуженного тренера России, – Андрей Григорьевич Гурьев. Сейчас его сын Андрей, который сам прошел замечательную школу дзюдо, возглавляет Координационный совет этого движения. Тысячи ребят сегодня занимаются в секциях «ДРОЗДа» - это замечательно, - говорит Александр Карелин. – «ДРОЗДу» свойственны духовность, смелый размах, здоровые амбиции, четкое следование традиционным ценностям, объединяющая и важная сила русского языка, нашей веры, бескрайнего гостеприимства. Поздравляю всех воспитанников и наставников «ДРОЗДа» с его 20-летием!

Всероссийская программа «Детям России – образование, здоровье и духовность» - самый масштабный социальный проект компании «ФосАгро», который сегодня реализуется во всех регионах ее присутствия. В рамках проекта в Мурманской, Вологодской, Саратовской и Ленинградской областях действует более 70 секций различных видов спорта, открыты творческие студии и классы дополнительного образования, в которых занимается более 7 тысяч ребят. Еще 50 тысяч мальчишек и девчонок принимают участие в регулярных спортивных мероприятиях и фестивалях.

- С каждым годом число воспитанников «ДРОЗДа» растет. Среди них много великолепных спортсменов, победителей международных турниров, обладателей спортивных разрядов и званий. Но гораздо важнее, что в «ДРОЗДе» есть правило — каждый ребенок на первом месте. Каждый — чемпион! За два десятилетия своей истории «ДРОЗД» десяткам тысяч молодых людей помог стать сильнее и умнее, найти свою дорогу в жизни. Я хочу поблагодарить наших прекрасных тренеров и педагогов. Они каждый день вкладывают в детей частичку своей души, - сказал, выступая на торжественном открытии фестиваля, председатель Координационного совета всероссийского проекта «ДРОЗД», президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

Вклад инициаторов проекта, тренеров и педагогов чувствуют и дети, воспитанники «ДРОЗДа», для которых фестиваль стал отличным подарком к новому учебному году.

- На фестивале мне очень запомнились сдача нормативов ГТО и баскетбол – я играла в первый раз, и было здорово научиться. Еще очень понравились все визитки команд – прикольные и красивые. Как гимнастка, я знала Дарью Трубникову и Евгению Канаеву, я была в восторге увидеть их своими глазами, сфотографироваться с ними и даже поговорить. Александр Карелин тоже оказался очень интересным человеком, было приятно услышать его пожелания и сфотографироваться с ним на память, - поделилась впечатлениями о фестивале Лада Асибакова, воспитанница АНО «ДРОЗД-Хибины» - регионального оператора всероссийской программы «Детям России – образование, здоровье и духовность» в Мурманской области.

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