Горячий чай и теплое общение. Как работает первая в Мурманске благотворительная столовая «Благодельня»

Первая в Мурманске благотворительная столовая «Благодельня» открывается в 11 утра. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Первая в Мурманске благотворительная столовая «Благодельня» открывается в 11 утра. Уже к этому времени у входа стоят посетители. Многие одеты просто, но опрятно, правда, часто смотрят себе под ноги – им неловко, что они пришли за бесплатным горячим обедом. Но стыдиться здесь нечего – всем нам хоть раз в жизни нужна была помощь. Как говорится, от сумы да от тюрьмы…

Открылась «Благодельня» в марте 2023 года. Столовая, где бы каждый мог в трудную жизненную минуту получить горячую еду, была давней мечтой сотрудников благотворительного фонда «Добрый мир». Ведь до этого накормить северян они могли только в рамках акции «Добрый обед», которая проходила под открытым небом. Теперь же в Мурманске есть уютное место, где тепло, можно спрятаться от непогоды, поесть, а еще, что порой очень важно, поговорить.

20 сентября - в день, когда в «Благодельне» отмечали полгода с момента открытия, в городе пошел снег. На улице погода, про которую говорят, что хороший хозяин собаку не выгонит. В столовой же как дома – светло и вкусно пахнет только что приготовленной едой. В честь праздника меню особое – бутерброды с красной рыбкой да уха из форели и других пород рыб. Пока посетители стоят в очереди, они перебрасываются фразами: «Зябко на улице, ливень-то какой!», «Примета есть, что если в такой день снег, то и зима будет суровой».

Открылась «Благодельня» в марте 2023 года. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Для многих такие диалоги ничего не значат, в суете нам не до праздного обсуждения погоды, есть дела поважнее. Но для пожилых людей это важное событие. Многие приходят в «Благодельню» именно за этим – почувствовать себя в кругу людей. И речь не только об одиноких стариках, многим не с кем поговорить, даже если есть дети и внуки… А так, нальют чаю, возьмут пирог да поболтают друг с другом.

Но главные посетители столовой – это те, для кого роскошь не только обед из трех блюд и компота, но и вообще еда. В такой ситуации оказываются северяне любого возраста и пола.

- К нам ходила мама с маленьким ребенком, сейчас перестала, хочется думать, потому, что жизнь у нее наладилась. Иногда заходят мужчины, освободившиеся из мест лишения свободы. Стоит на пороге, не решается зайти, потому что неловко, спрашивает робко: «Мне бы покушать…» И нам радостно, когда они спустя какое-то время находят работу, налаживают жизнь и приходят поблагодарить, что мы им помогли, - рассказывает президент фонда «Добрый мир» Алексей Пенкин.

За полгода в «Благодельне» накормили 22 тысячи северян. Для гостей всегда есть супы, несколько видов вторых блюд и гарниров, салаты и десерты. Готовят все это волонтеры - люди удивительной чуткости, которые, вместо того чтобы отдыхать дома, идут на кухню чистить килограммы картошки и лука.

Анна Бавина много лет работала в разных заведениях Мурманска технологом общественного питания, а теперь она шеф-повар «Благодельни». 70 литров супа, 10 килограммов гречки, 12 килограммов риса и другое - все это готовит Анна одна, только волонтеры помогают с подготовкой продуктов.

За полгода в «Благодельне» накормили 22 тысячи северян. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Помощников пока нет, никто не решается на такую тяжелую работу, но справляюсь, работы не боюсь. Фонд «Добрый мир» я знаю с самого его открытия, Алексей меня позвал помогать, - рассказывает Анна. – Посетители часто благодарят, приносят конфеты. Меню составляем с учетом возраста наших посетителей, это в основном 50+: ввели молочные каши, запеканки. Одна посетительница (ей 87 лет) очень просила сделать окрошку, дома у нее не было возможности ее приготовить. Сделали!

В «Добром мире» не скрывают, что волонтерской помощи не хватает, ведь работает столовая по будням с 11.00 до 15.00, и каждый день приходят сотни человек, которым надо выдать еду, потом помыть посуду, убраться в помещении.

Оксана Хорхорина и Наталья Балабась помогают в столовой и с акцией «Добрый обед». Оксана узнала о том, что нужна помощь, увидев паблик фонда в «ВКонтакте».

- Я волонтер уже четыре года, раньше такого опыта не было. Прикипела душой, здесь работают необыкновенные люди, с ними – необыкновенное общение. Даже могу сказать, что здесь отдыхаешь душой, - рассказывает Оксана.

Наталья совмещает и работу, и семью (а у нее три ребенка!), и волонтерство, причем не только в «Добром мире», но и в организации помощи многодетным северянам «Радуга». Честно признается, что сказать, будто она все успевает – это слукавить, но без столовой и фонда свою жизнь уже не может представить. О том, что в «Благодельне» нужна помощь, узнала также благодаря социальным сетям.

- Мне часто задают вопрос, зачем я это делаю. Но это сложно объяснить, просто, когда я это делаю, внутри становится тепло и комфортно, - объясняет Наталья.

В «Добром мире» не скрывают, что волонтерской помощи не хватает, ведь работает столовая по будням с 11.00 до 15.00, и каждый день приходят сотни человек, которым надо выдать еду, потом помыть посуду, убраться в помещении. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Работа в столовой и во время раздачи еды на улице не всегда бывает благодарной. В тяжелой жизненной ситуации люди порой поддаются самым темным мыслям и выливают свои страх и злость на других. Например, одна северянка не раз ругалась и жаловалась на волонтеров без повода, все ей было не то. А бывают и такие, кто делает мелкие пакости. Например, из столовой украли чайные ложки, правда, потом часть вернули.

Но в основном люди благодарят за такую помощь. Посетители столовой неохотно называют свои имена журналистам – стесняются и боятся, что их близкие узнают, что они приходят за бесплатной едой.

- Знаете, я не каждый день прихожу, я же еще работаю! – говорит один из мужчин, который весело перешучивается с товарищем за столом да поглядывает на компанию старушек неподалеку. – Вкусно, вкусно кормят. Вот бы еще наливали! Шучу, конечно…

В «Благодельне» и правда алкоголь под запретом, а вот чашка чаю – это всегда пожалуйста.

С 20 июня в столовой ввели новые правила работы. Бесплатное питание предоставляют тем, кто предъявит пенсионное или инвалидное удостоверение или социальный талон. Получить последний можно в Мурманском комплексном центре социального обслуживания населения на Володарского, 1 или по обращению в фонд «Добрый мир» каждую пятницу с 14.00 до 15.00 в самой столовой.

- Мы справляемся, выдаем столько талонов, сколько у нас просят. Один талон выдается на месяц, он дает возможность по будням каждый день один раз получать горячее питание. Но бывают случаи, когда мы кормим и чаще. Например, одна бабушка месяц жила на вокзале и приходила к нам трижды в день, - рассказывает Алексей Пенкин.

ейчас «Благодельня» существует благодаря помощи предпринимателя Александра Терлецкого и частным пожертвованиям. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Сейчас «Благодельня» существует благодаря помощи предпринимателя Александра Терлецкого и частным пожертвованиям. Здесь не бывает лишних рубля или помощи, поэтому в «Добром мире» рады сотрудничеству с бизнесом и поддержке со стороны северян.

К слову, поесть в столовой могут все желающие за совсем небольшую плату в 200 рублей. Также здесь можно просто оставить пожертвование, чтобы кого-то, кому это очень нужно, согрел горячий обед и мысль, что он не одинок.

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Каждое воскресенье в Мурманске и Коле волонтеры фонда проводят раздачу бесплатного горячего обеда, а также развозят продуктовые пайки подопечным семьям. Раздача обедов проходит в 12.00 по адресам: ул. Бредова, 2, ул. Радищева, 68, ул. Жуковского, 4 (Мурманск), ул. Защитников Заполярья, 22 (Кола).

Также фонд располагает вещевым складом в Мурманске, где взрослые и дети могут бесплатно получить одежду и обувь. Склад расположен на ул. Александрова, 40 и работает два дня в неделю: с 13.00 до 16.00 по средам и с 12.00 до 17.00 по субботам.

С 20 марта 2023 года работает благотворительная столовая «Благодельня», расположенная в Мурманске на пр. Ленина, 94. Столовая открыта по будням с 11.00 до 15.00 и предоставляет бесплатные горячие обеды. Сторонники «Доброго мира» могут пообедать в столовой за пожертвование - наличными или по QR-коду на боксе для пожертвований.

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