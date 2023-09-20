«БТР стоял у обочины, его было почти не видно». Стали известны подробности жуткой аварии на Печенгской дороге в Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил разобраться в аварии. Фото: t.me/murmansk_chp

Вечером 19 сентября в Мурманской области произошла жуткая авария, которая потрясла северян. На федеральной трассе «Кола» в сторону Печенги «Лада» на скорости влетела в припаркованный БТР.

На месте погиб ребенок, в тяжелом состоянии госпитализировали женщину-пассажира, пострадал и водитель легковушки. По неофициальным данным, в авто ехал военный с семьей.

Водители, которые за несколько часов до аварии проезжали по этому участку, сказали, что видели, как едет БТР (после он остановился у края дороги). По их словам, его было очень плохо видно в темноте.

- По данным источника «АО» в военной автоинспекции, БТР съехал на обочину двумя колесами (полкорпуса осталось на трассе). В условиях ограниченной видимости (уже сгущались сумерки), водитель не предпринял никаких действий, чтобы хоть как-то обозначить препятствие на дороге. Это послужило причиной для обращений граждан в ЕДДС, которые сообщили о стоящем броневике и представляющем опасность для безопасности движения. По нашей информации, между обращениями в ЕДДС и аварией прошло около двух (!) часов. Еще известно, что к стоящей технике был направлен экипаж ППС, но он не доехал до места буквально пару километров, - сообщают наши коллеги из «Арктического обозревателя».

Северяне подтверждают, что звонили по телефону 112, и там приняли информацию о БТР, но убрать его с дороги не успели.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил разобраться в аварии.

Напомним: трасса «Кола» в Мурманской области стала дорогой смерти. В сентябре на ней случилось сразу несколько страшных ДТП, погибли 10 человек, включая двоих детей.

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