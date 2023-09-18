Стоят десятки миллионов рублей. Появились фотографии люксовых машин, нарушивших ПДД на трассе «Кола» в Мурманской области

Участники пробега остановились в Кандалакше у «Причала №11». Фото: Никита Демьянченко

17 сентября жители Мурманской области с удивлением смотрели на дорогие машины, припаркованные у ресторана «Причал №11» в Кандалакше. Стоимость каждого авто – десятки миллионов рублей, такое скопление люксовых «лошадок» в одном месте для региона – не самое привычное зрелище.

Автопробег стартовал из Москвы, прошел через Санкт-Петербург, Сегежу, Ниэмелянхови, финальной точкой стал Мурманск. Фото: Никита Демьянченко

Их владельцы, пообедав в ресторане, поехали в сторону Мурманска. И вот здесь стало понятно, что водители красивых машин ведут себя некрасиво. Те, кому не повезло ехать с ними по федеральной трассе «Кола», пожаловались на нарушение правил ПДД. И это при том, что на юге области, откуда как раз ехали дорогие машины, шел ливень, и любое нарушение могли привести к смертельной аварии.

- Колонна дорогих автомобилей вела себя очень агрессивно. Они кратно превышали разрешенную скорость, обгоняли в слепые повороты и подрезали попутный транспорт при перестроении, - пожаловались другие автолюбители в Telegram-канале «Мурманск Дтп Чп» (18+).

Стоимость каждой машины - участницы пробега - десятки миллионов рублей. Фото: Никита Демьянченко

По предварительной информации, все машины - участники автопробега МК Ралли — это мероприятие закрытого клуба российских бизнесменов «Мужской клуб» (официального подтверждения этому пока нет). На некоторых были иностранные номера, а у кого-то их и вовсе не было. В колонне были замечены Rolls-Royce Wraith, BMW XM, Dodge RAM TRX, Mercedes-Benz AMG GT, BMW X5, BMW X6, Audi Q7, Mercedes SL AMG V12, BMW M8 GT и другие.

Судя по координатам, которые были нанесены на машины, автопробег стартовал из Москвы, прошел через Санкт-Петербург, Сегежу, Ниэмелянхови, финальной точкой стал Мурманск.

В ГИБДД устанавливают личности водителей, нарушивших ПДД на федеральной трассе. Фото: Никита Демьянченко

Наглыми водителями заинтересовались в ГИБДД.

- Во время мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором несколько дорогостоящих автомобилей неоднократно допускали нарушение правил дорожного движения. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводит проверку для установления водителей данных автомобилей и привлечения их к административной ответственности, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Одна из машин - Rolls-Royce – все-таки попала в ДТП с фурой на участке Кандалакша – Полярные Зори.

Ливень не остановил участников автопробега от нарушения ПДД. Фото: Никита Демьянченко

- Водитель неправильно выбрал скорость движения с учетом дорожных и метеорологических условий, в результате чего допустил занос автомобиля с последующим столкновение с большегрузом Mercedes, - уточнили в ГИБДД.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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