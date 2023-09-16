Угнал и оборвал четыре жизни. На федеральной трассе «Кола» в Мурманской области произошла жуткая авария

Самосвал врезался в две машины, одна из них была микроавтобусом с туристами. Фото: Управление ГОЧС и ПБ по Мурманской области

Около 17.00 16 сентября на 1542 километре федеральной трассе «Кола» в Мурманской области произошла страшная смертельная авария. Сначала в пабликах сообщили, что случилась она из-за выскочившего на дорогу медведя. Но правда оказалась другой. Устроил ДТП 35-летний житель Самарской области, который с 2018 года живет в Никеле без регистрации.

Он угнал самосвал Volvo, припаркованный у АЗС в Заполярном. Мотивацию его поступка предстоит выяснить, но известно, что мужчина был пьян.

В ДТП погибли четыре человека. Фото: УМВД по Мурманской области

- Он выехал со стороны АЗС в сторону федеральной автодороги Р-21 «Кола», где не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом, едущим во встречном направлении. Четыре пассажира от полученных травм скончались на месте, водитель и три пассажира с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, - сообщила врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

В прокуратуре уточнили, что самосвал столкнулся с двумя машинами - Mercedes-Benz Sprinter и «Лада Ларгус». По предварительным данным, все находившиеся в микроавтобусе были туристами из России.

Угонщик самосвала с 2018 года жил в Никеле без регистрации. Фото: УМВД по Мурманской области

- В настоящий момент идет осмотр места происшествия и иные мероприятия, по завершению которых будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (совершение лицом, находящимся в состоянии опьянения; управляющим автомобилем правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), - сообщили в прокуратуре.

Виновника ДТП задержали, решается вопрос о заключении его под стражу.

Виновника ДТП задержали. Фото: УМВД по Мурманской области

Выжившим в аварии оказывают психологическую помощь.

Напомним: утром 14 сентября в Печенгском округе Мурманской области также произошло ДТП с четырьмя погибшими (в том числе - годовалым ребенком). На автодороге «Кола» столкнулись LADA и грузовик.

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