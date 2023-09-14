Машину разорвало на части. В Мурманской области в жутком ДТП погибли трое взрослых и малыш

Утро 14 сентября стало последним для водителя и пассажиров Lada Priora. Фото: Анастасия Сигаева

Утро 14 сентября стало последним для водителя и пассажиров Lada Priora, которые ехали по трассе Р-21 «Кола» в районе поселка Печенга Мурманской области. Водитель, совершая обгон там, где он был запрещен, на скорости въехал в грузовик. Удар был настолько мощный, что от отечественного авто практически ничего не осталось. Машину разорвало на части.

- Авария случилась в 09.45 в районе 1412 километра автодороги «Кола». Водитель Lada не убедился в безопасности движения, выехал на встречную обочину, после чего автомобиль развернуло и столкнулся с движущейся навстречу бетономешалкой. На месте происшествия погибли четыре человека, в том числе годовалый ребенок, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

После случившегося прокуратура Мурманской области организовала проверку. Фото: Анастасия Сигаева

После случившегося организовала проверку прокуратура Мурманской области, а следственный комитет возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

- На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального ведомства, идет осмотр поврежденных машин, допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы, - сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

Ход расследования находится на контроле у руководителя Следственного управления СК России по Мурманской области Андрея Ефремова.

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