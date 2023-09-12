В Мурманске подвели промежуточные итоги работ по этноэкспертизе Колмозерского месторождения

Этнографы изучили современное состояние языков коренных малочисленных народов Севера в районе Ловозера и Краснощелья. Фото: Экспертный центр "ПОРА"

В середине сентября 2023 года представителям оленеводческих хозяйств и общественных организаций и общин коренных народов Мурманской области представили результаты экспедиции, прошедшей летом в рамках этнологической экспертизы на месте будущей разработки Колмозерского месторождения лития. Экспертизу проводят специалисты нескольких российских научных учреждений, работы организует Проектный офис развития Арктики. Перед слушателями выступили эксперты, которые проводили полевые исследования на территории в районе планирующейся добычи лития, а также специалисты, задействованные в разработке проекта, и рассказали о полученных результатах.

Заведующий кафедрой этнографии и антропологии Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Новожилов рассказал о вопросах, которые изучили этнографы. Один из них – проблема расселения представителей коренного малочисленного народа саами и оленеводческих народов - ненцев и коми, а также демографические процессы, которые происходят в этих группах.

- Система расселения остается достаточно устойчивой. Хотя, конечно, присутствует отток молодежи из районов традиционного проживания. Но я бы не сказал, что по меркам коренных малочисленных народов РФ он критический, – поделился Новожилов.

Также этнографы изучили современное состояние языков коренных малочисленных народов Севера в районе Ловозера и Краснощелья.

- Мы пришли к неутешительному выводу, что ненецкий язык уже практически полностью отсутствует в изучаемом районе. Более успешно сохраняется язык коми. В принципе ведется активная политика по сохранению языка саами. И есть немного парадоксальный результат. Меньше заботы [проявляют] о сохранении ижемского диалекта языка коми, и он сохраняется в большей степени как разговорный. Больше заботы о языке саами – и он уступает [в сохранности], – рассказал Новожилов.

Важно учесть интересы и коми, и ненцев, которые бок о бок с народом саами проживают на этой территории, считает Алексей Цыкарев, международный эксперт в области прав человека, который ранее являлся членом Экспертного механизма ООН по правам коренных народов от региона Восточная Европа.

- В задачу исследования входило выявление и документирование информации о родовых и сакральных местах, местах захоронений и других местах, имеющих значение для культуры, духовной жизни коренных и оленеводческих народов, выявление информации об оленеводстве, также о других промыслах, таких, как охота, рыболовство и сбор дикоросов. Исторических родовых или сакральных мест непосредственно на территории месторождения респонденты не назвали. Это то, что показывают предварительные данные. С другой стороны, до сих пор нет точной информации, где пройдет дорога или линия электропередач. Поэтому как только эта информация будет появляться, в переговорах нужно будет ее дополнительно изучать, – говорит Цыкарев.

Задачей биологов, которые участвовали в экспедиции, было оценить состояние наземных экосистем в границах месторождения и в его окрестностях. Они описали встреченные мхи, сосудистые растения, грибы, лишайники, а также птиц и млекопитающих. Выявлялись виды редкие, занесенные в Красную книгу, а также инвазивные, адвентивные (то есть чуждые данной местности) виды. Кроме того, были отобраны пробы растений и почв для химического анализа, чтобы понять так называемый нулевой – базовый, характерный до вмешательства человека в природную среду – уровень содержания химических веществ в экосистемах.

Исследования еще не завершены.

- Но уже сейчас можно сказать, что состав флоры этого района характеризуется крайней бедностью, как и в целом весь массив Кейвы,– сообщил заместитель директора по науке КНЦ РАН Евгений Боровичев.– Кроме того, обращает на себя внимание состояние растительного покрова. Вытравлены не только тундры, но и бугристые болота. По сути, накопленный экологический ущерб сформировался еще до современных работ. Будут разработаны меры по охране окружающей среды для минимизации воздействия [промышленного проекта]. Их также необходимо обсуждать. Потому что рекультивация, реставрация лежат как бы на одной плоскости. Только рекультивация – это не восстановление до первоначального состояния экосистемы, а, грубо говоря, засаживание растениями. А реставрация – это как раз восстановление первичных экосистем, которые свойственны району до начала хозяйственного воздействия, – сказал Боровичев.

Представитель «Норникеля» Василий Захаров подчеркнул, что компания придерживается принципа проведения широких добросовестных консультаций со сторонами, чьи интересы могут быть затронуты разработкой месторождения. Он напомнил, что с представителями общественных организаций и общин коренных народов, а также оленеводческих предприятий, жителей сел Ловозеро и Краснощелье уже были проведены четыре встречи в формате широких предварительных консультаций, а данная встреча с рабочей группой является второй по счету. «Первые встречи состоялись за полгода до получения лицензии»,– говорит Захаров. По его словам, на основе рекомендаций, полученных по итогам проводимой этноэкспертизы, компания разработает план мероприятий по поддержке коренных народов, который затем будет приниматься по процедуре получения свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС).

Захаров также сообщил, что в ближайшие дни в селах Ловозеро и Краснощелье начнутся тренинги для желающих подать заявки на участие в программе «Норникеля» «Мир новых возможностей».

Валентин Кряжев, главный геолог ООО «Полярный литий», рассказал жителям Ловозера и Краснощелья о проектировании будущих промышленных объектов, которые должны оказывать минимально возможное воздействие на окружающую среду.

- Само Колмозерское месторождение – это гора. Мы ее сроем, и появится рядом другая гора - из щебня, песка, это безопасный, чистый материал, которым можно отсыпать дороги. Впоследствии, когда карьер будет отработан, это все будет засыпано обратно, будет сделана полная рекультивация карьера,– пообещал Кряжев.– Далее хвосты карбоната лития – это гипс, силикаты тонкой фракции. Ближайший аналог – это обычная белая кирпичная глина. Никаких вредных отходов не предвидится.

Председатель правления Проектного офиса развития Арктики, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию Николай Доронин рассказал о том, что недропользователи теперь обязаны предпринимать меры по рекультивации территории за несколько лет до окончания лицензии.

- Никто из крупных компаний не заинтересован идти на какие-то нарушения. Сегодня природоохранное законодательство подвигает недропользователей к тому, чтобы заранее предусматривать меры по предотвращению ущерба экологии и местным сообществам, – отметил Доронин.

На встрече также присутствовала Антонина Горбунова, юрист в сфере защиты прав коренных малочисленных народов.

Проектный офис развития Арктики выступает оператором этнологической экспертизы по проекту освоения Колмозерского месторождения лития в Мурманской области. Лицензию на освоение месторождения получило ООО «Полярный литий» (совместное предприятие «Норникеля» и «Росатома»). Этнологическая экспертиза позволяет оценить потенциальное воздействие промышленного проекта на культуру, промыслы, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера и оленеводов Ловозерского района.

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