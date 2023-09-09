Будут ли пятерки на пятидневке? Эксперты - об отмене занятий в школах по субботам в Мурманской области

От нагрузок в школах устают не только дети, но и педагоги. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

С нового учебного года 2023/2024 все школы, лицеи и гимназии Мурманской области перешли на пятидневный режим работы. К этому шли не один год, но когда школьникам все же разрешили не учиться по субботам, оказалось, что не все этому рады. «КП»-Мурманск» разбиралась, пятидневка – это хорошо или плохо?

История вопроса

Для начала надо сказать, что этот вопрос решали в регионе много лет. Северяне даже создали петицию, аргументируя это тем, что в полярную ночь по субботам надо отсыпаться, а не идти в школу. Некоторые учебные учреждения вводили пятидневку в качестве эксперимента, она стала обязательной для начальной школы.

И вот по субботам можно спать, но только не все родители оказались этому рады и стали писать в сети, что на детей теперь вырастет нагрузка. Ведь уроки с субботы просто распределят на другие дни, и в какой-то день будет, например, не шесть занятий, а семь. Добавьте к этому внеурочную деятельность: спортивные, театральные и музыкальные школы, кружки, репетиторов и прочее. Да и просто об отдыхе нельзя забывать, который очень важен для юных северян, особенно в полярную ночь.

Что думают об этом эксперты?

Зачем ввели?

Как сообщили в минобразования и науки региона, 70% образовательных учреждений Кольского Заполярья и до введения обязательной пятидневки работали по такой системе. На нее перевели все классы, и ни от одной школы не было инициативы перейти на шестидневку не поступало.

- Решение о переходе на пятидневную неделю принималось с учетом мнения детей, родителей и педагогов. Образовательные организации самостоятельно составляют расписание уроков, внеурочных занятий, распределяют учебную нагрузку между педагогами. Федеральный учебный план имеет несколько вариантов, которые могут быть использованы общеобразовательными организациями для пяти- и шестидневной учебной недели. Независимо от режима, перечень учебных предметов во всех вариантах учебного плана не меняется. При пятидневной учебной неделе сокращена недельная нагрузка в среднем на три часа и уменьшено количество часов в части, формируемой участниками образовательных отношений. Пятидневная неделя позволяет снизить нагрузку на учеников и предоставляет дополнительный день, субботу, для общения с родителями и друзьями, отдыха, занятий по выбору, для старшеклассников - для подготовки к экзаменам, олимпиадам, - рассказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Для всех классов есть санитарные нормы по количеству уроков в день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Был опыт

Одной из таких школ, где отменили уроки по субботам, стала школа №11 в Мурманске – там это сделали еще год назад.

- Пятидневный режим учебы дал возможность родителям и детям в выходные больше проводить времени вместе, предоставил больше вариантов для посещения культурных, спортивных объектов и занятий дополнительного образования. Перегрузки в течение недели у учеников нет - образовательное учреждение работает по учебному плану для пятидневной учебной недели, уменьшив максимально допустимую недельную нагрузку. Практика показала, что в целом пятидневная учебная неделя положительно сказывается на здоровье школьников, подготовка домашних заданий к новой неделе проходит легче, - пояснила директор школы №11 Ирина Мазилкина.

А еще раньше, что школа в Мурманске, пятидневку ввели в Апатитах. В 2019 году сразу два образовательных учреждения в наукограде решили, что детям надо дать оба выходных.

- С таким предложением неоднократно выступали родители, учителя и учащиеся. По данному вопросу состоялась общешкольная родительская конференция, было учтено мнение всех сторон. Для недопущения излишней нагрузки на учеников было принято решение о переходе на пятидневный учебный план, количество уроков в день не увеличилось. 2023-2024 учебный год станет четвертым годом, когда ребята учатся пять дней в неделю, за эти годы ни одного отрицательного отзыва от участников образовательного процесса не поступало, - отмечает начальник управления образования администрации Апатитов Анастасия Рахметева.

Вопрос здоровья тела и психики

А что же говорят врачи про пятидневку? Оправданы ли опасения родителей, что увеличение нагрузки в будни плохо скажется на здоровье юных северян?

- Дети Крайнего Севера, в отличие от своих сверстников в средней и южной полосе, проживают в экстремальных условиях и подвергаются воздействию неблагоприятных факторов. Низкие температуры, укороченный световой день, продолжительный период биологической темноты, повышенная активность магнитного поля, – все это негативно сказывается на здоровье юных мурманчан. Учащимся Крайнего Севера приходится выдерживать учебные нагрузки на фоне тяжелых для организма климатогеографических условий проживания. Данные официальной статистики и результаты проведенных исследований подтверждают наличие достаточно высокой заболеваемости среди несовершеннолетних, увеличения распространенности хронической патологии, снижения количества абсолютно здоровых детей во всех возрастных группах, - объясняет заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

По ее словам, при пятидневке необходимо учитывать санитарные требования, которые прописывают нагрузку по урокам и равномерное ее распределение по количеству и сложности уроков.

Так, в первом классе должно быть по четыре урока в неделю и один день может быть пять уроков за счет физкультуры. Со 2 по 4 классы должно быть не более пяти уроков в день и один день – шесть уроков также за счет физкультуры. Для обучающихся 5 - 6 классов допускается не более 6 уроков в день, а для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков.

«КП»-Мурманск» поговорила и с психологом Инной Вороновой, чтобы понять, что какой режим работы больше подходит для психики детей.

- Надо отметить, что у каждой из систем есть свои преимущества и недостатки. Сначала рассмотрим сокращенную учебную неделю. К плюсам можно отнести более крепкое здоровье школьников, что особенно актуально особенно в период полярной ночи, когда организм ребенка наиболее уязвим, в том числе и с психологической точки зрения. Для родителей это некоторая экономия на питании ребенка и транспорте; подготовиться к новой неделе значительно проще. Вместо занятий в субботу можно поехать на экскурсию, провести больше времени всей семьей, ведь ни для кого не секрет, что на совместное общение и времяпровождение с ребенком, у нас порой совсем не хватает времени. Те дети, которые по разным причинам отстали, могут за два выходных устранить разницу, - рассказывает Инна Воронова.

При этом опытный психолог и называет минусы пятидневки. Например, чтобы полностью завершить программу, каждый день добавляется по одному или два урока. Некоторым школьникам после двух выходных сложнее настроиться на учебную неделю.

- Переходя на новую систему обучения, ребенку необходимо выстроить правильный режим дня, вовремя ложиться спать, соблюдать режим питания, двигательной активности, заниматься спортом (если не профессиональным, то делать зарядку, гулять на свежем воздухе), минимизировать времяпровождение в соцсетях и компьютерных играх. Все это поможет избежать перенапряжения и психологических проблем. Как правило, психика ребенка, достаточно быстро адаптируется к новым условиям, - советует Инна Воронова.

Назад пути нет - все школы региона теперь будут работать по-новому. Родителям юных северян советуют воспользоваться новыми условиями и сделать субботу - семейным днем.

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